Norendal brøt IOCs sponsorregler

Silje Norendal har kjørt med et sponsorskjerf i OL. Det liker IOC dårlig, men det får ingen konsekvenser for snowboardstjernen.

24-åringen har en privat sponsoravtale med Under Armour. Hun reklamerte synlig for utstyrsleverandøren under forrige ukes slopestylefinale. Det er brudd på det strenge regelverket til Den internasjonale olympiske komité.

IOC har et prinsipp om at OL skal være reklamefritt. Det er blant annet ikke lov å vise logo til en utstyrsprodusent på skjerf og hals. Det var akkurat det Norendal har gjort hittil i lekene. Hun brukte det samme klesplagget også under mandagens kvalifisering i big air.

- Reglene er klare. I tilfeller hvor brudd på reglene blir fanget opp av arrangøren eller det aktuelle internasjonale særforbundet før utøveren skal konkurrere, vil man måtte dekke over det aktuelle bruddet med tape. Om det er snakk om et tilbehør til bekledningen, vil utøveren bli bedt om å fjerne det plagget, sier en pressetalsmann fra IOC til TV 2.

Regelbruddet får ingen konsekvenser for Norendal. IOCs talsperson opplyser at problemet «er løst i samarbeid med utøveren».

- Vi har fått en kommentar fra IOC, der Silje blir bedt om ikke å synliggjøre logoen på halsen. Vi og utøverne gjør vårt beste for å følge opp et komplisert regelverk, og vi har en god dialog med IOC om å håndtere situasjoner som oppstår underveis i OL, sier Sofie Torlei Olsen, presseansvarlig for det norske fristilslaget, til TV 2.

(©NTB)

