Norge ga opp gullet på andreetappen: - Det ser sikkert litt rart ut

Landslagsledelsen og Espen Andersen forklarer hvorfor Norge lot Tyskland rykke ifra.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Det ble norsk sølv i lagkonkurransen i kombinert i Pyeongchang torsdag.

Det norske kombinertlaget var imidlertid med i kampen om OL-gullet da Jan Schmid vekslet som nummer to 12,1 sekunder bak, men allerede på den andre etappen skulle tyskerne vise seg å bli alt for sterke for det norske laget.

For det tok ikke lang tid før Tysklands Fabian Riessle økte avstanden betydelig ned til Espen Andersen (24) fra Norge og østerrikeren Lukas Klapfer.

Da Riessle økte tempoet virket ikke Andersen eller Klapfer interessert i å forsøke å henge med på fartsøkningen, og etter det var det aldri noe spørsmål om hvem som kom til å stikke av med seieren.

Tyskland gikk inn til en overlegen seier foran Norge og Østerrike.

- Ville vært å gå i døden for Espen



Etter løpet forklarer landslagssjef Kristian Hammer at Norge måtte gi opp gullet da Tyskland hadde en liten luke etter den første etappen. Det norske laget hadde håpet at østerrikerne ville samarbeide om å hente inn tyskerne, men da de ikke var interessert dreide kampen seg om sølvet.

- Det er ikke noen tvil om at kampen dreide seg om andreplassen. Det hadde vært å gå litt i døden for Espen hvis han skulle ha hentet inn det på Riessle, sier Hammer.

- Skulle de vært sterke nok så måtte de ha samarbeidet, men Østerrike var ikke med på det i det hele tatt. Da ble det sånn, forklarer landslagssjefen som er godt fornøyd med sølv.

FORKLARER TAKTIKKEN: Landslagssjef Kristian Hammer forklarte tankene bak den norske taktikken etter torsdagens lagkonkurranse.

- Ser litt rart ut



Hammer får støtte av landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

- Vi har i utgangspunktet et hopplag vi stiller med her i dag. Da er det ikke deres jobb å dra inn Tyskland. Hvis Espen hadde gått for den, så hadde han sannsynligvis sprukket og fått østerrikeren i retur på slutten.

- Jeg synes Espen var veldig flink og gjorde en knallgod etappe. Han vekslet likt med Østerrike. Så synes vi det var rart at Østerrike ikke prøvde å sette litt mer fart, forteller Ingebrigtsen.

Andersens etappe skapte engasjement i sosiale medier. Landslagstreneren kan forstå at de som ikke kjenner styrkeforholdet i kombinert reagerer.

- Det kan jeg absolutt skjønne. Det ser sikkert litt rart ut, men jobben hans var å veksle likt med Østerrike. Å skulle plukke inn 12 sekunder på Fabian Riessle det ville ha vært en umulig oppgave. Riessle er normalt sett 40 sekunder bedre enn Espen på 10-kilometer. Det ville ha vært bare dumt for ham å tette den luken. Da måtte han i så fall hengt på østerrikeren, sier Ingebrigtsen.

Andersen: - Må beklage hvis det ser ut som jeg gir opp



Andersen sier i likhet med landslagsledelsen at det ville vært dumt av ham å henge på tyskeren som er en antatt langt sterke langrennsløper.

- Jeg ble sendt ut 12 sekunder bak Tyskland. Det var fristende å prøve å gå for å tette alt, men jeg har bronsemedaljevinneren fra 90-meteren som jeg går ut sammen med. Han er en av de sterkeste langrennsløperne i feltet, så jeg føler litt at det egentlig var hans jobb. Det er ikke jeg som skal gå og taue på han, sier Andersen til Nettavisen.

SØLVVINNERE: Det norske kombinertlaget var godt fornøyd med sølv i lagkonkurransen i OL.



Andersen hadde rukket å få med seg kritikken i sosiale medier da han snakket med Nettavisen etter lagkonkurransen.



- Jeg så det selv nå, at jeg har fått litt kritikk for det. Jeg må beklage at det ser ut som jeg gir opp, men det er ganske mye vind ute på stadion i dag. Hvis jeg går og drar det jeg har for å tette den luka, frykter jeg at jeg gir Klapfer en gratis mulighet til å gå fra meg på slutten. Normalt er han en litt sterkere langrennsløper enn meg. Jeg synes heller det er feigt av østerrikerne, at de ikke vil gå litt for det. Deres mulighet på sølv er om Klapfer klarer å gå fra meg.



24-åringen tror han kunne ødelagt Norges sølvmuligheter dersom han hadde prøvd å gå hardt for å tette luken til Tyskland.



- Jeg skjønner kritikken og må på en måte beklage til det norske folk, for jeg synes det er dritkjedelig at jeg ikke bare kan gå ut der, men Riessle er ikke noen dårlig langrennsløper, han heller. Å tette 12 sekunder på 5-kilometer på han er uansett mye. Jeg tror det ville ødelagt mer for oss selv, sier han.

Mest sett siste uken