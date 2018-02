Norge klare for OL-kvartfinale

Avgjorde dramatisk kamp i spilleforlengningen.

SLOVENIA - NORGE 1-1 (1-2 etter forlengningen):

Norge er klar for en historisk kvartfinale i OL. Dette er første gang et norsk hockeylag går til en kvartfinale i et OL.

Det ble klart etter at Norge slo Slovenia etter spilleforlengningen tirsdag morgen. Alexander Bonsaksen scoret vinnermålet for Norge.

Det norske vinnermålet ble gransket av videodommerne og det ble noen dramatisk sekunder ute på isen, før målet ble godkjent.

- Morsomt. Alle gutta kjempet hardt. Vi sliter med å få til vårt spill, men vi kriger på. All ære til Lars Haugen i mål for en sinnssyk match, sier matchvinner Bonsaksen til Eurpsort.

Jan Urbas ga Slovenia ledelsen tidlig i kampen, men de norske iskrigerne slo tilbake og utlignet ved Tommy Kristiansen i tredje periode.

Tidlig under

Seieren kom etter tre tap på rad for det norske laget i Pyeongchang-OL.

I kvartfinalen venter OAR (Russland) for Norge.

- Dette er det største du kan oppleve på landslagsnivå, så det var gøy, sier Norge-kaptein Patrick Thoresen til Eurosport etter kampen.

- Vi må komme bedre til kampen enn vi gjorde i dag. Jeg har vel 13-14 lagkamerater på det laget (OAR). Alt kan gå og vi er store underdogs, sier Thoresen om neste motstander i OL-turneringen.

Slovenia tok ledelsen tidlig i første periode. Jan Urbas sendte pucken i mål allerede 6 minutter og 38 sekunder ut i perioden. Jan Mursak sto for assisten på målet som kom da Slovenia hadde en spiller mer på isen.

Ludvig Hoff hadde fått en tominutter for Norge rett i forkant.

Dermed måtte Norge jakte en utligning og det skulle drøye før den kom. Andre periode ble målløs, til tross for gode sjanser til Petter Thoresens menn, men rundt tre minutter ut i sluttperioden skulle det lykkes.

Martin Røyrmark fant Tommy Kristiansen med en pasning på tvers foran mål og sistnevnte styrte pucken frekt tilbake i lengste hjørne.

Drama



Norge kjempet hardt for et vinnermål i den resterende delen av perioden, men det var Slovenia som var nærmest rett før slutt, i norsk undertall.

Takket være tverrliggeren og en god Lars Haugen i det norske målet slapp likevel Norge med skrekken og holdt unna i en nervepirrende avslutning.

Flere mål ble det ikke i ordinær tid og kampen gikk til forlengningen.

Der ble Alexander Bonsaksen den store helten for Norge med sin scoring. han satte pucken i mål tre minutter og seks sekunder ut i perioden.

Dommerne ønsket å se omstendighetene rundt målet på video før de tok en avgjørelse, men godkjente til slutt scoringen for Norge.

Dopingsak rett før start

Det ble en dramatisk start før kampen tirsdag morgen og rundt 25 minutter før kampstart ble det kjent at den slovenske spilleren Ziga Jeglic hadde testet positivt på stoffet fentorol og blitt utestengt fra OL.

Ifølge en pressemelding fra CAS skal 29-åringen fra Slovenia ha anerkjent den positive testen og har ikke bedt om en B-prøve.

29-åringen forklarte den positive prøven slik til avisen Delo:

- Jeg ble testet 16. februar og prøven viste spor av fenoterol i urinen. Jeg bruker denne medisinen mot astma, etter råd fra lege. Jeg fikk utskrevet denne medisinen etter luftveistester i Slovenia i 2017. Dessverre, så glemte jeg å melde det inn som medisinsk unntak, forteller han.

Dom etter OL



Jeglic sier selv han skal ha oversett forskjellen mellom medisinen han brukte og lignende medisiner, som er tillatt under OL.

En endelig dom for hockeyspilleren vil først bli klar etter OL.

Den 29 år gamle sloveneren spiller til daglig for KHL-laget Torpedo Nizhny Novgorod. Han deltok også for Slovenia under OL i 2014.

29-åringen har notert seg for én assist på tre kamper i OL. Han scoret også på det avgjørende straffeslaget da Slovenia slo Slovakia 3-2.

Mest sett siste uken