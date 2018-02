Norge skjøt seg bort på OL-stafetten da Domracheva avgjorde

Ekstreme forhold på standplass skapte vanvittig drama på skiskytterkvinnenes OL-stafett.

PYEONGCHANG/OSLO:

Ole Einar Bjørndalens kone, Darja Domracheva, sørget for at Hviterussland tok sitt første OL-gull i stafett for kvinner torsdag. tyskland var de store favorittene til å ta gullet men klarte ikke å prestere på standplass.

Sverige tok sølvet, Frankrike fikk bronse. Norge måtte bite i det sure eplet, da de gikk inn til 4.-plass.

Marte Olsbu hadde muligheten til å kjempe om OL-gullet og «gutset» alt hun hadde på siste skyting. Dessverre måtte Olsbu bruke to ekstraskudd og gikk ut 14 sekunder bak Sverige på 3.-plass.

Dermed begynte Olsbu å jakte kvinnene i front, men klarte aldri helt å få los på 2.- og 3.-plassen. Norge endte opp med å gå tre strafferunder og brukte tolv ekstraskudd. Ingen av lagene foran måtte ut i strafferundene iløpet av rennet.

To av kvinnene i strafferunder

Både Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold måtte ut i strafferundene på torsdagens kvinnestafett i skiskyting.

Eckhoff var klar på at skyteforholdene var blant de verste hun noensinne hadde skutt i.

- Dette var blant de verste forholdene jeg har vært borti. Det er skikkelig drittforhold der ute. Dæven så kjipt det er å gjøre det dårlig ass, sa en frustrert Eckhoff til TVNorge etter etappen hennes.

- Det er sjelden vi ser skiskyttere stå så lenge i de posisjonene, sa TVNorge-reporter, Kristian Oma, etter OL-rennet.

Solemdal imponerte

Synnøve Solemdal åpnet med fullt hus på første skyting på torsdagens kvinnestafett. I VM i kollen for to år siden gjorde Solemdal akkurat det samme da Norge tok et overraskende gull på hjemmebane. Solemdal fulgte opp med en godkjent stående serie, med et lynraskt ekstraskudd. Dermed kunne 28-åringen veksle inn som fjerdekvinne med Tiril Eckhoff.

- Nå er de store nasjonene bak Norge og det er en kjempefordel, sa TVNorge-kommentator Jan Christian Bjørn etter Solemdals etappe. De tyske favorittene gikk ut ett minutt bak ledende Italia ved veksling og lå på 12.plass. dermed hadde Norge cirka 45 sekunder på forehåndsfavorittene.

-Hun ser pigg ut

Ved Eckhoffs første skyting lavet snøen ned og flere av motstanderne bommet på flere blinker, men Fossum-jenta brukte ikke mer enn et ekstraskudd på standplass og gikk ut som andrekvinne. Den gode skytingen gav kommentatorene tro på noe spesielt.

- Hun ser virkelig pigg ut her nå, sa TVNorges ski-ekspert Martin Engh om Eckhoff idet hun fosset ut i sporet.

Ville forhold på standplass

Da Eckhoff og resten av motstanderne kom inn til andre skyting var forholdene ekstreme. Vinden tok tak i alle på standplass og de sto i noe som virket som en evighet før de våget å skyte.

- Hvem tørr, hvem tørr, sa Asbjørn Myhre da alle skiskytterkvinnene var på stedet hvil. Eckhoff gjorde en tapper innsats, men det endte med strafferunder for 27-åringen.

- Nei, nei, nei, nei, vi må ut i strafferundene, sa Martin Engh i frustrasjon da Eckhoff ikke maktet å få ned alle blinkene, med tre ekstraskudd.

Eckhoff vekslet på 9.-plass med Ingrid Landmark Tandrevold, 37 sekunder bak ledende Finland.

Flere strafferunder på Tandrevold

- Alle bommer, sa Asbjørn Myhre idet Norges Ingrid Landmark Tandrevold kom inn til standplass på sin tredjeetappe.

Tandrevold var på gråten etter henne forrige skiskytterrenn i OL og hadde en siste mulighet til å revansjere seg. Det klarte 21-åringen med glans, da hun kun brukte et ekstraskudd og kastet Norge inn i gullkampen.

- Dette var forrykende, helt heroisk skyting av Tandrevold utbrøt Asbjørn Myhre i glede over det unge skiskyttertalentets prestasjoner.

Det skulle riktignok vise seg at Tandrevold ikke hadde mulighet til å gjenskape den gode serien på stående skyting. 21-åringen bommet på de første fire skuddene på standplass og endte tilslutt med å måtte begi seg ut på to strafferunder. Dermed tapte Tandrevold all tiden hun tok igjen på den første skytingen.

Olsbu-guts

Marte Olsbu skjøt alle blinkene rett ned for å kaste seg inn i medaljekampen på liggende skyting og la 30 sekunder bak Polen på 3.-plass ut fra nest siste skyting.

Ble reddet av gutta

Det var viktig at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu presterte bedre på kvinnestafetten enn på Mixedstafetten. Begge damene slet på standplass og sørget for at Norge nesten meldte seg helt ut av medaljekampen, men takket være fantastiske etapper av Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen fikk Norge sølv på Mixedstafetten.

