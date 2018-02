Norsk sølv i lagkonkurransen

Tyskland vant suverent gull.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): Norge tok sølv i lagkonkurransen i kombinert, torsdag.

Det var ingen som kunne tukte Tyskland, og Johannes Rydzek hadde en enkel jobb med å gå tyskerne inn til gull på lagkonkurransen.

Det norske laget, bestående av Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak kjempet dog en innbitt kamp mot Østerrike og Japan om de to siste pallplassene.

Graabak hadde noen få sekunder å ta inn på Østerrike før den siste etappen, men var tålmodig og sikret til slutt norsk sølv.

Østerrike tok bronsen.

Avgjort på andreetappen

Norge gikk ut som nummer fire, 27 sekunder bak ledende Østerrike. Tyskland og Japan startet mellom de to. Jan Schmid gikk en god førsteetappe, og hentet inn både Østerrike og Japan. Tyskland klarte å få en luke, og inn til veksling, ledet tyskerne med 12 sekunder ned til Norge og Østerrike. Japan vekslet ti sekunder etter Schmid.

Ut på andre etappe ble rennet avgjort. Fabian Riessle gikk hardt for Tyskland, mens forfølgerne tok det rolig. Inn til runding etter 2,5 kilometer av etappen, var det dannet en trio bak tyskeren. Da skilte det hele 45 sekunder fra gull- til sølvplass.

Ved veksling til tredje etappe, var avstanden fremdeles i overkan av 40 sekunder ned til Espen Andersen og østerrikske Lukas Klapfer, som rykket noe fra Japan igjen inn mot veksling.

Norsk-østerriksk sølvkamp

Jarl Magnus Riiber og Bernhard Gruber fikk tidlig besøk av Go Yamamoto, og igjen var det en trio som kjempet om de to siste pallplassene. Utover på etappen falt imidlertid japaneren av igjen, og Riiber og Gruber skaffet et minutts ledelse ned til Japan.

Østerrikeren rykket også noe på Riiber, og de to vekslet med seks sekunders mellomrom. Jørgen Graabak gikk dog en strålende sisteetappe, og knuste østerrikske Mario Seidl. Graabak rykket med halvannen kilometer igjen, og da hadde ikke Seidl noen sjanse til å følge.

Dermed ble det til slutt tysk gull, norsk sølv og østerriksk bronse. Avstanden ble til slutt 52 sekunder mellom Tyskland og Norge. Østerrike var 1.07 bak vinnerne i mål.

