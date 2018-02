OL-arrangørerne tar nye grep for å fylle tribunene

Kortbane og kunstløp trekker fulle hus - arrangørene tar nye grep for å fylle tribunene også på skiøvelsene i Pyeongchang.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Den første OL-uka i Pyeongchang var preget av vind, kulde og glisne tribuner, men i takt med væromslaget har også flere tilskuere funnet veien til ski-konkurransene i OL-byen den siste uka.

Det er imidlertid ikke bare på grunn av været. På en pressebriefing mandag, opplyste IOC om at billetter blant annet deles ut til mennesker som ellers ikke ville hatt råd til å besøke OL-arenaene.

- Vi har gode billett-tall her, men for områdene som ikke fylles opp som vi hadde håpet, har vi systemet «passion-tickets». De gis til frivillige for deres harde arbeid, billetter gis også til deler av samfunnet som normalt ikke ville hatt muligheten til å se konkurransene, pressetalskvinne i IOC, Nancy Park.

Da Johannes Høsflot Klæbo og Aksel Lund Svindal sikret seg sine gull i henholdsvis sprint og utfor forrige uke, var det imidlertid svært glissent på tribunene.

DÅRLIG BESØKT: Fartsdisiplinene i OL var ikke godt besøkt. Dette bildet er tatt da startskuddet for herrenes super-G-konkurranse gikk.

Jansrud: - Vi må ha perspektiv på ting

Kjetil Jansrud, som tok medalje både i utfor og super-G husker selv at han besøkte Lillehammer-OL som barn, og mener det er viktig at OL er for alle - ikke bare for de som har råd.

- Jeg tenker at det er spesielt, men det er kanskje litt som forventet. Nå kjørte vi under kinesisk nyttår, og rennene har blitt litt flyttet på. Det er vanskelig å være kjempekritisk til det, men vi som er nordmenn kjenner OL som en veldig folkelig opplevelse. Jeg fikk oppleve OL på Lillehammer som unge, og det er inspirerende at OL skal være for de - være for ni år gamle meg og ikke bare for de som har mulighet og råd til å dra, sier Jansrud til Nettavisen.

Han er imidlertid bevisst på og klar over at det er andre idretter enn skisport som først og fremst trekker tilskuere i Sør-Korea.

- Vi skal huske på at selv om alpint, langrenn og skiidrett er fryktelig svært i sentrale deler av Europa og Norge, så er det kortbane og kunstløp som er populært i andre deler av verden. Kunstløp er kanskje den største idretten som er i OL etter en hockeyfinale, så litt perspektiv får vi ha på det. Vi er ikke verdens navle.

BEDRING: Søndagens storslalåm var bedre besøkt enn fartsdisiplinene tidligere i OL, men fortsatt er det mange ledige plasser.

Fourcade: - Forstår at det ikke er mange her

Franske Martin Fourcade, som står med to gull så langt i Pyeongchang, har forståelse for at det ikke akkurat har vært fullt hus på samtlige skiskytterkonkurranser.

- Klokken er ni på kvelden og det er minus 10 grader ute. Jeg kan forstå at det ikke er så mange som står ute og heier på oss i to timer. Spesielt i et land hvor skiskyting ikke er den mest populære sporten. For fire år siden i Russland, var skiskyting den store idretten. Her er folk mer interessert i øvelsene som foregår på is og i freestyle-grenene. Det forstår jeg, og det aksepterer jeg, sier Fourcade til Nettavisen.

Til tross for ledige seter på tribunen, er franskmannen klar på at OL i Pyeongchang ikke mangler sjel.

- Rennene her går veldig sent, for at det skal passe bedre med TV-tidene i Europa. Det er ikke den mest spennende konkurransen jeg har vært med i hvis man tenker på fansen, men det er ofte sånn i OL. Ser man på alpint i Kitzbühel, så er det mer populært enn OL. Dette betyr ikke at jeg er noe mindre glad for bli olympisk mester. Det er et vakkert OL. Jeg føler ikke at det ikke er noe atmosfære eller glede.

TREKKER FULLE HUS: Kortbane er svært populært i Sør-Korea og arenaen i Gangneung fylles til randen når vertsnasjonens helter er i aksjon.

Få tar seg råd til å reise fra Europa

Tidligere i vinter snakket gullvinner fra stafetten Astrid Uhrenholdt Jacobsen om hvor dyrt det ville vært for familien å reise ned for å se OL med egne øyne.

- Sist jeg sjekket kostet det 10.000 kroner å få en seng. Hvem har råd til det? sa Uhrenholdt Jacobsen til Nettavisen.

- Det er veldig langt å reise og veldig dyrt å finne seg et sted å bo. Jeg tror at det er økonomi som gjør at planene om å reise dit skrotes. Det er ikke hvem som helst som kan gjøre det lenger. Da er det naturlig at det selges få billetter.

I langrenn varierer billettprisene i utgangspunktet fra cirka 200-750 kroner for et renn, men det er bo- og reisekostnadene som blir de største utgiftene for europeere som vil ta turen.

Kjøper du billett og hotell gjennom de offisielle kanalene må man regne med å betale flere titalls tusen kroner for bare noen dager i OL-byen.

FYLLER SEG OPP: Det var relativt folksomt på tribunene under herrestafetten søndag.

