På denne OL-statistikken får Norge juling

Norge hadde et historisk bra OL, men det finnes likevel en oversikt der Norge blir utklasset.

Etter Norges sensasjonelt gode vinter-OL med hele 39 medaljer til norske utøvere, flyter landet på en myk og deilig sky av lykkerus.

Likevel finnes det en statistikk der Norge ikke ligger øverst.

Statistikknettstedet Statista gjengir en oversikt fra Bloomberg. Der trekkes miniputten Liechtenstein frem som en klar vinner på statistikken for antall medaljer per million innbyggere.

Siden den lille europeiske staten har under 40.000 innbyggere, får Tina Weirathers super-G-medalje stor innvirkning på oversikten.

Der Norges OL-tropp plukket med seg 7,33 medaljer per million innbyggere, sørget Weirathers bronsemedalje for at Liechtenstein statistisk sett ville plukket med seg 26,15 medaljer per million innbyggere.

You will find more infographics at Statista

Sveriges 14 medaljer sørger for at våre naboer i øst ligger på femteplass på listen med 1,41 medaljer per million innbyggere.

Norge vant 14 gull, 14 sølv og 11 bronsemedaljer i OL.

Tina Weirathers medaljefangst kunne også vært doblet i OL, hadde det ikke vært for norske Ragnhild Mowinckel. Skistjerna fra Liechtenstein lå på tredjeplass i utforrennet da Mowinckel kjørte inn til sølv, og dermed skjøv Weirather ned til fjerdeplass.

Hun så likevel ikke ut til å ta det hele altfor tungt, og la ut en hilsen til sin norske konkurrent og venninne i ettertid.

- Vennskap er sterkere enn medaljer, skrev Weirather, og la til emneknaggen #silver4ragmow.

