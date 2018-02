Russisk bobkjører testet positivt på doping i OL

Ny dopingsak mot russerne i Pyeongchang.

Nettstedet Insidethegames melder fredag at den russiske bobkjøreren Nadezjda Sergejeva (30) skal ha testet positivt på doping under OL.

Hun representerer OAR (Olympiske utøvere fra Russland) under lekene i Sør-Korea.

Sergejeva og makkeren Anastasia Kotsjerzjova kom på 12.-plass under bobkonkurransen i Pyeongchang. Hun var pilot i en såkalt toerbob.

Ifølge den russiske avisen Sport Express skal presidenten i det russiske bobforbundet, Alexander Zubkov, ha bekreftet at utøveren har avlagt en positiv dopingtest.

Ifølge Zubkov skal Sergeeva ha testet positivt på en test tatt utenfor konkurranse den 13. februar.

Det skal være snakk om det forbudte stoffet trimetazidine, ifølge Insidethegames. Et legemiddel som til vanlig brukes for å behandle pasienter med angina. Stoffet ble satt på dopinglisten av WADA i 2014.

Trimetazidine skal ha den effekten at det forbedrer evnen til å transportere oksygen rundt i kroppen. Sergejeva skal angivelig ha fått i seg dette stoffet gjennom bruk av nesespray.

Sergejeva skal imidlertid være én av flere russiske utøvere som i 2016 testet positivt på meldonium, men ble senere frikjent for dette på grunn av at dosen som ble funnet var for lav til at hun kunne straffes.

Tidligere er OAR fratatt bronsemedaljen i mixed curling etter Alexander Krusjelnitskijs positive dopingprøve for nettopp meldonium.

Krusjelnitskij ble avslørt for bruk av hjertemedisinen meldonium. Dermed ble Norge løftet fra fjerdeplass til OL-bronse i mixed curling.

Denne andre dopingsaken mot OAR kan være svært dårlig nytt for russerne og kommer bare 24 timer før IOC skal avholde et møte der de skal diskutere om Russlands utestengelse fra OL skal omgjøres, slik at nasjonen kan få delta under eget flagg i avslutningsseremonien.

