Sensasjonelt svensk OL-gull til Hanna Öberg

De norske jentene sviktet på standplass på torsdagens normaldistanse i Pyeongchang.

Svenskene har virkelig prikket inn OL-formen i Pyeongchang. Det ubeskrevne bladet, Hanna Öberg skjøt fire feilfrie serier og gikk inn til et sensasjonelt OL-gull på torsdagens normaldistanse. 22-åringens prestasjon overrasket de norske kommentatorene veldig.

- Er svenskene bedre enn oss i skiskyting også? Det er bare å si grattis, sa TVNorge-kommentator Asbjørn Myhre da Hanna Öberg gled over mållinjen.

- Hun går jo kjempe fort her, Öberg. Det kan fort bli gullet det her Öberg, dette er et vanvittig sterkt løp. Det resultatet var ikke enkelt å spå, sa en overrasket Martin Engh fra kommentatorboksen om det svenske stjerneskuddet.

Anastasyia Kuzmina tok sølvmedaljen og kom 24 sekunder bak den svenske sensasjonen, selv med to bomskudd. Slovaken gikk et sterkt renn i sporet og knuste blant annet tyske Laura Dahlmeier i løypa med over ett minutt. Dahlmeier hadde kun et bomskudd og tok bronsemedaljen, hun kom inn 41 sekunder bak Öberg.

- Imponert over meg selv

- At jeg skulle vinne i dag føles helt utrolig. Jeg er nesten litt imponert over meg selv, sa Öberg lykkelig og lattermidt til TVNorge.

- Vi begynner å bli redde for svenskene før stafetten nå, sa TVNorge-reporter Kristian Oma til Öberg under intervjuet med gulljenta.

- Ja kanskje det. Hele laget har gjort det veldig bra i mesterskapet så vi skal gjøre vårt beste, smilte Öberg lurt. Tre av de svenske deltakerne kom blant de 14 beste på torsdagens OL-renn.

Ann Kristin Flatland uttrykte hvor imponert hun er over svenskenes prestasjoner så langt i OL.

- De har gått vanvittig fort og skutt utrolig bra. De leverer når det gjelder som mest, og det er her i OL, sa skiskytter-eksperten Ann Kristin Flatland etter Öbergs prestasjon.

- En skikkelig drittdag

Med ett minutt tillegg for hver bom ble det vanskelig for de norske jentene å hevde seg i medaljestriden på torsdagens normaldistanse i Pyeongchang.

Marte Olsbu ble nesten uvenner med blinkene på standplass da hun bommet hele sju ganger på torsdagens 15 kilometer. Eckhoff skjøt ingen feilfrie serier og endte opp med fire bom tilsammen og ble den beste norske utøveren. Eckhoff endte på en 23.-plass. Olsbu skuffet mye og kom tilslutt på en 71.-plass.

- Jeg følte det var en totalsprekk og når det spytter litt imot går det ekstra dårlig. I dag var det alt eller ingenting og i dag var det absolutt ingenting. Det var rett og slett en skikkelig «drittdag» og det var synd den skulle komme i dag. Nå håper jeg at jeg klarer å glemme denne dagen fortest mulig og gjøre meg klar til fellesstarten, sa Marte Olsbu etter målgang til TVNorge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BOM: Marte Olsbu traff kun på 13 av 20 blinker på torsdagens normaldistanse.

Tårene trillet for Tandrevold

Ingrid Landmark Tandrevold knakk sammen i tårer da hun ble intervjuet av TVNorge etter rennet.

- For min del har det vært et ganske svart OL. Jeg vet at det er i Bejjing jeg burde være på topp, men akkurat nå er det ganske vanskelig å tenke fire år fram i tid.

Tandrevold endte på en 43.plass, etter å ha bommet tre ganger.

Skrudde midt i serien

Tiril Eckhoff måtte skru midt i den første serien liggende serien etter å ha bommet på andre skudd. 27-åringen tok seg mesterlig sammen og fikk ned de siste tre blinkene.

På andre skyting plaffet Fossum-jenta ned de fire første skuddene, men før det siste skuddet var det tydelig at Eckhoff følte presset.

- Nei, nei, nei, sa TVNorge-kommentator Martin Engh, da Eckhoff bommet på det siste skuddet.

- Hun merket nok presset på det siste skuddet, men klarte ikke å holde det helt, analyserte Asbjørn Myhre da han så Eckhoff brukte lang tid før det siste skuddet.

Eckhoff selv var imponert over svenske Hanna Öberg da hun snakket med TVNorge.

- Det er noen som har truffet med formen i alle fall. Det der var et gull-løp, sa Eckhoff om Öberg.

Bommet på første skyting

Marte Olsbu satt ut på torsdagens 15 kilometer som den andre startende. 27-åringen hadde muligheten til å gå sitt eget løp med et tidlig startnummer og hadde ikke noen tider å forholde seg til.

Dessverre for Olsbu åpnet hun første liggende med en bom og fikk ett minutt tillagt. Vondt skulle bli verre for Olsbu på standplass for andre gang, da hun bommet igjen under svært gode skyteforhold.

- Det skal holde hardt for Marte i dag med den starten her. Det kommer til å bli vanskelig å kjempe om medalje under så gode skyteforhold, sa TVNorge-kommentator Asbjørn Myhre, idet Olsbu bommet for andre gang.

På tredje skyting måtte Olsbu få ned alle blinkene for å kjempe om en god plassering, men det sviktet helt for Froland-jenta da hun bommet tre ganger på standplass.

- Det var synd Marte, du startet så fantastisk på sprint og på jaktstart, uttalte TVNorge-kommentator Martin Engh, da alt håp om en god plassering var ute.

Synnøve Solemdal bommet to ganger, men gikk ikke raskt nok i løypa til å hevde seg nevneverdig på torsdagens normaldistanse. Ingrid Landmark Tandrevold fikk tre bom på torsdagens renn. Solemdal endte på en 40.-plass og Tandrevold fulgte like etter på en 43.-plass.

