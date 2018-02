Simen Hegstad Krüger sikret gullet etter fall: - En skrell av dimensjoner

Trippelt norsk på tremila i OL.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): Under Vinter-OL i 2006 i Torino falt Frode Estil i starten av løpet, men jobbet seg knallhardt tilbake og sikret sølvet på tremila.

Søndag sto Simen Hegstad Krüger for en enda større prestasjon, da han falt bare et par hundre meter ut i løypa på 30 kilometer skiathlon i Pyeongchang. 24-åringen hadde på et tidspunkt nesten 40 sekunder opp til teten, men jobbet seg knallhardt og tålmodig opp mot fronten igjen.

Og på den siste runden var det Krüger som hadde mest krefter av alle.

Han dro ifra konkurrentene, skaffet seg et forsprang som ikke var mulig for konkurrentene å ta igjen, og sikret med det Norges første gullmedalje i OL i Pyeongchang.

LES OGSÅ: Kuppet pressekonferansen med Northug-figur

- Dette skal bli en skrell av dimensjoner om han holder inn, og det tror jeg han gjør, sa Eurosport-kommentator Jan Christian Bjørn da Krüger var i ferd med å avgjøre løpet.

- Det er et vitterlig under vi er vitne til!

Den norske jubeldagen ble fullendt med trippelt norsk på toppen av pallen, med Martin Johnsrud Sundby på andreplass og Hans Christer Holund på tredjeplass.

Det er første gang siden Albertville-OL i 1992 at de norske langrennsherrene tapetserer pallen i et OL-løp.

- Det føltes helt annerledes enn noen gang jeg har gått på ski. Jeg er tom for ord nå. Jeg trodde det skulle bli verdens verste dag med den starten jeg fikk. Da jeg fikk noen meter i bakken på slutten skjønte jeg at det var mulig å ta gullet. Da var det bare å gå for det, sier Krüger til Eurosport etter det utrolige løpet.

Falt rett etter start

Dramatikken startet allerede et par hundre meter ut i løypa, da Simen Hegstad Krüger gikk i bakken i en utforkjøring og ble truffet av flere løpere som kom bakfra. 24-åringen kom seg på beina igjen, men hadde tapt verdifull tid opp til feltet, og måtte dessuten få erstattet en brukket stav. Og da Krüger endelig fikk kontakt med de andre løperne, økte likevel avstanden til de i tet.

For en gruppe på seks mann hadde fått betydelig avstand ned til resten av feltet, og så en stund ut til å stikke ifra for godt.

Blant dem var det tre nordmenn - Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund - samt konkurrentene Iivo Niskanen, Dario Cologna og Alex Harvey.

TRIPPEL NORSK: Simen Hegstad Krüger vant skiathlonen i OL. Martin Johnsrud Sundby t.v ble nummer to og Hans Christer Holund t.h ble nummer tre.

Men farten i front sakket av etter hvert, og etter tre av fire runder i klassiskdelen var feltet igjen samlet - med Simen Hegstad Krüger godt med blant de jagende løperne bak.

- Utrolig hva han holder på med

Ved skibyttet etter 15 kilometer var det Johannes Høsflot Klæbo som ledet an, foran kanadiske Alex Harvey og franske Jean-Marc Gaillard.

Skøytedelen startet i et meget rolig tempo, og plutselig var Hegstad Krüger - som på et tidspunkt hadde vært 37 sekunder bak teten - helt oppe i front.

Og i motbakkene på den tredje runden i skøytedelen rykket en imponerende sprek Krüger til.

- Det er helt utrolig hva han holder på med. Fra et skikkelig magaplask ut fra stadion fra start, er han oppe i teten nå. Det er uansett et superløp av Simen Hegstad Krüger, utbrøt Eurosport-kommentator Jan Christian Bjørn.

Trippelt norsk

Krüger var tydelig i superform, og skaffet seg mange, mange meter til resten av feltet. Ut på den siste runden hadde Krüger 9,1 sekunder ned til Andrew Musgrave, som ledet an i feltet bak. Og avstanden økte. Med under tre kilometer igjen var tiden ned til de jagende konkurrentene på 20 sekunder.

Det der er faktisk det verste jeg har sett!!! — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) February 11, 2018

- Det er helt ellevilt, det han gjør nå, sa Bjørn i Eurosport-boksen.

Martin Johnsrud Sundby tok ansvar i gruppa bak, og fikk med seg Hans Christer Holund i jakten på 24-åringen i tet.

De klarte imidlertid aldri å ta igjen mannen i front, og sikret i stedet trippelt norsk på pallen. Johannes Høsflot Klæbo måtte ta til takke med en tiendeplass.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken