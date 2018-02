Sist OL var i Sør-Korea, bombet hun et fly og tok livet av 115 mennesker

Nå advarer Kim Hyon-hui (56) om at Nord-Koreas leder kan ha skjulte motiver.

NEW YORK (Nettavisen): Denne uka starter de olympiske vinterleker 2018 i Pyeongchang i Sør-Korea, hvor Norge stiller med 109 idrettsutøvere. Forhåpentlig blir dette en to uker lang folkefest, hvor sportslig jubel og fortvilelse får stå i fokus.

Den anspente situasjonen mellom Sør-Korea og naboen Nord-Korea er imidlertid synlig i horisonten. Håpet er at OL i Pyeongchang skal bli kjent som «fredslekene» etter at de to nabolandene blant annet stiller felles ishockeylag for kvinner.

Nord-Korea stiller med totalt 22 utøvere. Tolv i ishockey, tre langrennsløpere, tre alpinutøvere, to skøyteløpere og to kunstløputøvere.

Ordkrig

Nord-Koreas OL-deltakelse forandrer ikke det faktum at landet utvikler atomvåpen til tross for at hele det internasjonale samfunnet protesterer.

Den aggressive dialogen mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump har stjålet oppmerksomheten de siste månedene.

Situasjonen har ikke utviklet seg i positiv retning siden forrige gang Sør-Korea arrangerte OL, sommerlekene i Seoul i 1988.

Den gang plasserte Kim Hyon-hui en bombe på et sørkoreansk passasjerfly og tok livet av 115 mennesker noen måneder før lekene startet.

Ble benådet



Hun har fortalt om terrorhandlingen sin i flere intervjuet med amerikansk presse de siste ukene. 56-åringen tror ikke at hun noensinne vil bli tilgitt av ofrenes etterlatte, men hun ble juridisk benådet allerede et drøyt år etter.

For 30 år siden var Kim Hyon-hui en nordkoreansk agent på 25 år som handlet på ordre fra Kim Jong-uns far, Kim Jong-il. Hun bordet Korean Airs 858-rute med en bombe i bagasjen, sammen med en annen agent som spilte rollen som hennes far.

De plasserte bomben i bagasjehylla og satte seg på rad sju. Litt senere gikk de av flyet under en mellomlanding i Abu Dhabi. Så detonerte bomben.

115 mennesker døde.

Hennes agentkollega tok sitt eget liv før de ble avslørt og tatt. Kim ble dømt til døden, men i 1989 ble hun benådet fordi Sør-Koreas president Roh Tae-woo konkluderte med at hun hadde blitt hjernevasket av Nord-Korea.

I dag er Kim Hyon-hui 56 år gammel og bosatt i Sør-Korea. Hun giftet seg og fikk to barn, som i dag er tenåringer.

De bor på et hemmelig sted. Kim Hyon-hui regner med at nordkoreanske agenter vil ta livet av henne dersom de får sjansen.

- I Nord-Korea levde jeg som Kim Il-sungs robot. I Sør-Korea fikk jeg et nytt liv, sier hun i et intervju med The Washington Post.

Hun føler seg forpliktet til å stille opp i intervjuer fordi hun anser seg som et sannhetsvitne om Nord-Korea.

NORDKOREANERE samlet på Kim Il-sungs plass under et folkemøte for å feire at landet nå regner seg som en atomstormakt.

KIM JONG-UN overværer en militærparade 10. mai 2016.

- Skulle ødelegge for OL

- Da jeg fikk oppdraget, var rollen min å ødelegge for lekene i Seoul. Nord-Korea trodde at de olympiske lekene ville gjøre Sør-Korea økonomisk mektigere enn Nord, forklarer hun.

- Jeg ble hjernevasket til å tro at det var en ære å bli sendt på et oppdrag fra Kim-familien. Så jeg trodde at det å gjennomføre oppdraget ville føre til revolusjon i Korea og bidra til gjenforening av de to landene, forteller Kim.

- Da jeg plasserte bomben, var jeg nervøs og engstelig, redd for å bli tatt. Jeg tenkte i et kort øyeblikk at alle om bord dette flyet vil dø, men jeg var redd for å ha sånne følelser. Jeg skulle ikke ha sånne følelser. Jeg var trent til å agere på ordrer som en robot.

I flere intervju advarer hun mot å tro at Nord-Korea plutselig er blitt et fredselskende land.

- Nord-Korea bruker OL som et våpen. Landet forsøker å rømme fra sanksjonene ved å holde hender med Sør-Korea, forsøker å bryte seg fri fra den internasjonale isolasjonen, sier Kim Hyon-hui til NBC News.

Hennes oppdrag ble personlig signert av Kim Jong-il, forteller hun. Han ble senere Nord-Koreas øverste leder.

- På den tiden hadde han ansvaret for alle saker som handlet om Sør-Korea.

FLAGGENE vaier ved OL-landsbyen.

ET ARMERT POLITIKJØRETØY utenfor inngangen til det internasjonale TV-senteret i Pyeonchang.

Denne gang stiller Nord-Korea med utøvere selv. Det betyr forhåpentlig at Nord-Korea ikke har voldelige intensjoner. Den økonomiske gevinsten av å arrangere olympiske leker har dessuten vist seg å generelt være langt mindre enn tidligere antatt.

