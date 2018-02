Sundby med klart svar til TV 2-Ernst etter å ha tatt OL-sølv

Martin Johnsrud Sundby (33) ofret egen gullsjanse for lagkameraten.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Det ble norsk jubeldag på herrenes 30-kilometer skiathlon da Simen Hegstad Krüger sikret norsk gull foran landsmennene Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund.

Hegstad Krüger sikret seieren etter at han rykket ifra tetgruppen cirka fire kilometer før mål.

Både Sundby og Holund skal ha følt seg sterke nok til å følge vinneren i det han stakk, men på forhånd var de norske utøverne enige om at norsk gull var det viktigste.

Hverken Holund eller Sundby ville dra med seg løpere som Alex Harvey eller Dario Cologna i fare for å ødelegge norske gullsjanser, og lot dermed Krüger rykke alene.

- Jeg tror både jeg og Hans Christer var sterke nok i dag til å henge med Simen, men da kunne vi også risikert at det var noen andre som fikk muligheten til å være med, og som også kunne vært sterke nok til å ta OL-gull, sier Sundby på pressekonferansen etter løpet.

Lersveen til Sundby: - Du er verdens største egoist



Det var da TV 2-reporter Ernst A. Lersveen ville vite hvordan han kunne gi fra seg en slik mulighet. Men Lersveen ordla seg på en slik måte som Sundby ikke virket å sette spesielt pris på.

- Du er verdens største egoist. Du er en vinner, men så lar du på en måte gullet gå fra deg. Forklar akkurat det der?, spurte Lersveen.

Sundby ga imidlertid TV 2-profilen et klart svar.

- Nå er jeg kanskje ikke verdens største egoist, sier Sundby, før pressekonferansen ble avsluttet.

Lersveen registrerte at Sundby kanskje ikke likte å bli kalt en egoist, men TV 2-reporteren forteller at han ikke mente noe vondt med det.

- Det var på en måte for å underbygge det uforståelige. Individuelle idrettsutøvere som er vinnere er egoister. Sundby er ikke annerledes han enn de andre. Han er heller ikke større egoist enn noen andre, sier Lersveen til Nettavisen.

ERFAREN: TV 2-reporter Ernst A. Lersveen har dekket langrenn i mange år.

Lersveen imponert over Sundby



TV 2-profilen forteller at han forsøkte å sette et bilde av hvordan vinnere tenker.

- Jeg ville på en måte fremprovosere og få ham til å forklare den konflikten det må være å være lojal mot lagets regler, kontra tanken om at «faen, jeg har gullmuligheter», men så lar man det gå, forklarer Lersveen.

Han er imponert over at Sundby ofret seg for lagkamerat Krüger.

- Tenk på Martin som har kjempet i 10 år for å få sitt første individuelle gull. Jeg tror ikke det var så langt unna her i dag. Kanskje var dette en enorm mulighet for ham, sier Lersveen.

- Det må være fryktelig vanskelig. Det var det jeg ville ha ham til å forklare. Det var ikke noe vondt ment. Han er ikke noen større egoist enn andre, forteller TV 2-reporteren.

Fornøyd Sundby

Sundby erkjente på den internasjonale pressekonferansen at det var litt frustrerende at han og Holund måtte se gulltoget gå, men nekter å være skuffet over en sølvmedalje på en fantastisk norsk dag.

- Jeg ser bortover her nå og ser at vi har tatt gull, sølv og bronse på åpningsdistansen i OL. Og så ser jeg at vi har det beste løpet for Norge på hvor mange år i de olympiske leker. Da tenker jeg at uansett om jeg fikk sølv, så må jeg bare være «kjempe-happy» med det, sier Sundby til Nettavisen.

GLADE GUTTER: Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund gleder seg over OL-medaljer.

Lersveen tror imidlertid at søndagens OL-distanse er noe Sundby kommer til å tenke på.

- Jeg tror at han kommer til å ergre seg i ettertid. Det er klart at disse mulige scenarioene kommer til å svirre litt i hodet hans, men han er også en representant for lojalitet. Lojalitet er nok viktig for Martin og laget. Det må knytte et lag utrolig sammen når de klarer å gi en lagkamerat gullet. Det må være helt fantastisk, men jeg er så egoistisk at jeg er usikker på om jeg hadde klart å være med på det, sier Lersveen.

