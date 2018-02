Svenskene åpner for å granske mistenkelige blodverdier

Det svenske skiforbundet åpner for å undersøke de mistenkelige blodverdiene en svensk mannlig langrennsutøver skal ha hatt. SVT påstår det er snakk om doping.

Det var i SVTs «Uppdrag granskning» onsdag at det kom fram at to svenske langrennsløpere blir mistenkt for doping på grunn av skyhøye blodverdier. Det var spesielt én mannlig utøver som hadde spesielt høye verdier over det normale.

– Det er definitivt en mulighet, sier den svenske landslagslegen Per Andersson om å undersøkelse de mistenkelige blodverdiene.

– Akkurat nå er det veldig tøft. Det kan jeg ikke nekte for. Vi er jo her for å konkurrere om medaljer. og vårt fokus har det siste døgnet i hovedsak handlet om noe helt annet, sier den svenske landslagslegen.

– Når våre løpere ikke vet hvem det er snakk om så blir det jo en allmenn diskusjon om hvem det kan være. Det er jo tross alt noen som blir anklaget for doping, sier han.

– Vi skulle gjerne sett på dokumentasjonen for å se nærmere på hva det handler om. Vi har per i dag ikke noen tilgang til dem og kan ikke verifisere at de stemmer.

Ifølge Andersson vet ikke det svenske skilandslaget hvem de to utpekte svenske løperne er. Han har bare sett en lapp med den mannlige løperens blodverdier en kort stund.

Ifølge det svenske programmet var det også 16 nordmenn med høye blodverdier og tre av dem havner i kategorien "sannsynlig dopet". Det er den amerikanske dopingeksperten Jim Stray-Gundersen som står bak kategoriseringen.

