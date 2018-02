Svenskenes OL-stikk mot Norge: - Hvor mange gull har dere?

Det svenske folk koser seg etter Charlotte Kallas OL-gull.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Charlotte Kalla knuste all motstand og gikk inn til gull på åpningsøvelsen under OL i Pyeongchang på lørdag.

På Twitter er svenskene raskt ute og gleder seg over gullet, og det er kanskje ikke overraskende at det kommer noen småfrekke kommentarer i retning av oss nordmenn.

Flere svensker nevner de store dosene med astmamedisin som det norske apparatet har tatt med seg til OL, mens andre også småfrekt nevner flere norske nedturer - som at olja snart tar slutt.

Også norske langrennsinteresserte er ute på Twitter, og det virker som om de fleste av oss er ydmyke og gratulerer Kalla med gullet. Samtidig uttrykkes det bekymring for den norske laginnsatsen, og noen påberoper det svenske laget som favoritter til å hente hjem gullet også på stafetten.

Sjekk noen av Twitter-reaksjonene her:

Tjohoo Kalla🇸🇪🥇🍾 Imponerande av Ebba åså.. Nu gäller det att vara ödmjuka för resten..



Men Hur många guld har ni Norge ?! — Tobias Engblom (@MisterEngblom) February 10, 2018

Grattis Kalla🇸🇪... sååå grymt!... nu är det lite extra gött att vara i Norge😜🤗🇳🇴 pic.twitter.com/VNFkRrHH4s — Therese Albrechtson (@Albrechtson) February 10, 2018

Här behövs ingen j*vla astmamedicin. Vilken start på OS, KALLA!! 🥇🇸🇪🥇🇸🇪 #OS2018 — Robin Lindblom (@LindblomRobin) February 10, 2018

Kalla filleristet Norge. Snakk om å få en på tygga! To svensker helt der oppe. Kun Bjørgen i pari av våre. Dette OL blir ingen walk in the park. — Helge Skuseth (@SmpHelge) February 10, 2018

Vet ikke hva som er mest irriterende. Laginnsatsen til Norge, helikopter-lyden eller den jævla reklamen. Forøvrig bare å gratulere Bjørgen med sølv, når Kalla ser ut til å drive en egen idrett. — Julian Madsen (@julianmads1) February 10, 2018

Ikke overaskende med Kalla, men at Sverige som lag også er bedre enn Norge er mer bekymringsfullt — John Karsten Jensen (@john_karsten) February 10, 2018

Flause av de norske. Grattis, Kalla. Heldigvis gikk Norge all-in på Tour de Ski da. Merkelig opplegg. Nå er faktisk Sverige favoritter på stafetten. — Petter Larsen (@petter_larsen) February 10, 2018

