Sverige tok sensasjonelt gull på stafetten i skiskyting

Norges ankermann sviktet på siste skyting.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): Sveriges skiskytterherrer er overraskende OL-mestere i stafett. Gullet er nasjonens aller første i et OL på øvelsen.

Ankermann Fredrik Lindström skjøt best i tøffe forhold mot Emil Hegle Svendsen og Norge i Pyeongchang fredag.

Mens Svendsen måtte ut i strafferunde etter den siste og helt avgjørende skytingen i stående, klarte Lindström seg unna med et ekstraskudd. Seiersmarginen ble klar i favør de blågule til slutt.

På sisterunden maktet ikke Svendsen å hente inn noe på Sveriges gullag.

- Jeg synes det var krevende og dritvanskelig. Jeg skjønte ikke hvordan han ved siden av fikk treff. All ære til svenksene. Han greide det og da vinner de fortjent, oppsummerte Svendsen overfor TVNorge.

- Vi må være fornøyd med sølv. Vi så hva som skjedde med Frankrike, og det kunne ha gått sånn med oss også. Jeg må bare beklage den siste skytinga der. Det var vanskelig, tilføyde 32-åringen.

Norge klarte likevel å holde på sølvet, etter at nasjonene bak heller ikke klarte å skyte feilfritt.

- Så umulig ut



For Svendsen ble dette dessverre en ny vond opplevelse på sisteetappen. Samme mann mislyktes også som ankermann for Norge i forrige OL. Da havnet Norge riktignok helt utenfor pallen.

- Vi så hvordan det var for Emil på siste skyting. Det så umulig ut å treffe. Jeg unner han ikke den følelsen der, påpekte Tarjei Bø overfor Eurosport.

SKUFFENDE: Lars Helge Birkeland, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø måtte seg Sverige kapre et overraskende OL-gull på fredagens stafett.

Den siste etappen utviklet seg til en ren duell mellom nordmennene og svenskene om gullet. Begge imponerte stort da de fylte alle blinkene på første forsøk i liggende, etter å ha skrudd på siktene sine for å justere seg etter vinden.

I stående var Lindström og Sverige klart best.

Tyskland og Simon Schempp skjøt seg bort fra gullkampen etter flere misser i liggende. De måtte nøye seg med bronse til slutt.

Både Norge og de andre største favorittene, Frankrike og Tyskland, fikk trøbbel i den første halvdelen av stafetten. Franskmennene forsvant så og si ut av seierskampen allerede på andre skyting etter to strafferunder.

En fantastisk tredjeetappe av Johannes Thingnes Bø endret likevel det meste til Norges fordel. Først gikk OL-vinneren på 20-kilometeren inn både Tsjekkia, Østerrike og Sverige. Deretter klarte han å unngå et større antall bomskudd i vindkastene på stadion.

Vekslende

- Nå er det fryktelig vanskelige forhold, konstaterte TVNorge-ekspert Morten Hegle Svendsen, da Norges antatt sterkeste kort skulle skyte for siste gang.

Heldigvis for Norge løyet vinden noe og Thingnes Bø skjøt bare én bom. Sverige og Sebastian Samuelsson fylte serien og gikk sammen med det norske laget ut fra seks av åtte skyteserier.

IMPONERTE IGJEN: Johannes Thingnes Bø

Lars Helge Birkeland gikk ut på den første etappen for Norge. 30-åringen bommet én gang på første skyting i liggende og havnet noen sekunder bak Tysklands Erik Lesser i løypa.

Men inn til stående skyting hadde Norge kontakt med teten igjen. Der bommet både Tyskland, Norge, Sverige og flere andre med et skudd hver. Verst var det likevel for Frankrike. Simon Desthieux måtte ut i to strafferunder og tapte godt over minuttet til teten.

Birkeland og de fleste andre slet med å holde tempoet til Lesser inn til veksling. Norge sendte ut Tarjei Bø som andremann 24,5 sekunder etter tyskerne.

Eldstebror Bø knappet inn et par sekunder og gikk Norge opp to plasser før sin første skyting. Dessverre måtte han bruke tre ekstraskudd og mistet dermed 25 nye sekunder til Tyskland og Benedikt Doll i front.

Snudd situasjon



Det betydde lite da Doll fikk kjempetrøbbel i stående. Sistnevnte måtte tåle to strafferunder, mens Bø igjen måtte benytte seg av alle ekstraskuddene. Norges mann ungikk strafferundene og holdt Norge inne i kampen om medaljer.

Markane-skiskytteren passerte ut på fjerdeplass, litt over halvminuttet bak Tsjekkia og rutinerte Michal Slesingr. Til veksling med lillebror Johannes Thingnes Bø var Tarjei Bø 31 sekunder bak Tsjekkia.

Sverige og Østerrike vekslet som nummer to og tre, med omtrent halvparten av tida Norge hadde fra til teten. Inn til skyting i liggende hadde Johannes Thingnes Bø hentet inn hele luka fram til svenskene og østerrikerne.

Jaroslav Soukup hadde fortsatt en liten ledelse, men måtte bruke et ekstrasskudd. En perfekt skyteserie fra Thingnes Bø sendte Norge ut i sporet like bak Tsjekkia.

Sverige svarte etter skyteserien i stående, og gikk sammen med Thingnes Bø til siste veksling. En strålende etappe av Tysklands Arnd Peiffer tok også dem tilbake i gullkampen. Bare 13 sekunder skilte opp til tetduoen ved vekslingen.

Dessverre for tyskerne spilte den skiftende vinden dem et nytt puss også på sisteetappen.

