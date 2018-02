Tiril Eckhoff tok bronsemedalje på fellesstarten

Det var ingen som kunne gjøre noe med slovakiske Anastasija Kuzmina.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen):

Tiril Eckhoff presset ned de fem siste blinkene på siste skyting på lørdagens fellesstart i OL. Fossumjenta hadde bommet to ganger i løpet, men med imponerende fart i sporet gikk hun ut fra standplass som tredjemann. Marte Olsbu og andre utøvere jaktet på Eckhoff og lå bare fire sekunder bak ut fra standplass.

Anastasija Kuzmina tok en overlegen seier, Darja Domracheva fra Hviterussland skaffet sølv. Tiril Eckhoff gikk inn til bronsemedalje og holdt unna for deltakerne som jaktet på henne gjennom siste runde. Olsbu klarte ikke å ta innpå Eckhoff på den siste runden og endte på en 8.-plass.

- Jeg var langt nede

Eckhoff var veldig preget av omstendighetene da hun snakket med TVNorge-reporter Kristian Oma og Ann Kristin Flatland og rørte hele gjengen da hun fortalte om følelsen av å ha tatt medaljen.

- Det er så deilig å være her og så deilig å få en medalje. Jeg prøvde bare å ta en skyting av gangen og nå er jeg skikkelig stolt av meg selv. I går var jeg skikkelig langt nede og deppa fordi jeg hadde gått så «ræva» så langt i OL, sa en lykkelig Eckhoff etter at bronsen var et faktum.

Eckhoff har dermed tatt bronsemedalje i fellesstart i to OL på rad. 27-åringen fikk også bronsemedalje på samme distanse i OL i Sotsji. Man så henne felle flere gledestårer på TV-skjermen etter at medaljen var sikret igjen.

De norske TVNorge-kommentatorene Asbjørn Myhre og Mertin Engh var fra sag av glede over Eckhoffs nervepirrende renn.

- Det blir kanskje bronse i dag, men det her er godt som gull, sa de fra kommentatorboksen.

Overlegen Kuzmina

Slovakiske Anastasija Kuzmina tok OL-gullet på lørdagens fellesstart og så ut til å vinne overlegent før siste skyting, men bommet på det aller siste skuddet. Det var fortsatt ingen som kunne gjøre noe med Kuzmina, som tok sitt tredje OL-gull gjennom tidene.

- Hun står så lenge og så venter hun på en bom, sa Asbjørn Myhre idet Kuzmina bommet på det siste skuddet på lørdagens fellesstart.

Kuzmina var den eneste som gikk raskere enn Eckhoff på lørdagens skiskytterrenn.

Olsbu med lovende start

- Vi har virkelig et håp om at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu skal være med å kjempe om medaljene her, sa TVNorge-kommentator Asbjørn Myhre, idet OL-utøverne la seg til rette for første gang på standplass, på lørdagens fellesstart.

Olsbu åpnet med en feilfri liggende serie og tente det norske medaljehåpet ytterligere. Tiril Eckhoff bommet på det siste skuddet og måtte ut i strafferundene, men medaljehåpet for Eckhoff var ikke ute ennå, med tanke på hvor fort Eckhoff har gått i løypa dette OL-et.

Selv om Olsbu skjøt feilfritt på første skyting lå hun 20 sekunder bak en nesten umenneskelig rask Anastasyia Kuzmina. Slovakeren lå åtte sekunder foran Olsbu ut fra standplass, men hadde gått fra de andre utøverne med flere sekunder i løypa.

- Vi trenger Tiril i OL-form

- Vi trenger en Tiril i OL-form, sa TVNorge-kommentator Martin Engh før Eckhoff la seg til rette på andre liggende skyting.

Fossumjenta skjøt alle blinkene rett ned og lå halvminuttet bak ledende Kuzmina ut fra standplass. Olsbu fikk en bom og var 45 sekunder bak lederen, da hun gikk ut av strafferunden.

På tredje skyting åpnet Eckhoff med en bom, da Olsbu fikk fullt hus. Idet Eckhoff gikk ut av strafferunden var hun i ryggen på Olsbu. De norske jentene lå bare 30 sekunder unna sølv.

På fjerde skyting skjøt både Eckhoff og Olsbu feilfritt. Da var de begge med i medaljekampen, men det ble Eckhoff som stakk av med bronsen. Den siste runden ble for tøff for Olsbu, som endte på 8.-plass, med en bom på lørdagens OL-renn.

