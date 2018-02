Tror skimerket kan ha gitt Niskanen en fordel på femmila

Martin Johnsrud Sundby spekulerer i at et spesielt skimerke kan ha gitt en fordel på 50-kilometeren i OL.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Lørdag var finske Iivo Niskanen og Aleksander Bolsjunov fra Russland i en klasse for seg selv da de sikret seg gull og sølv på femmila i Pyoengchang.

På tredjeplass kom russiske Andrej Larkov tett etterfulgt av Alex Harvey og Martin Johnsrud Sundby - over to og et halvt minutt bak Niskanen.

Rossignol-ski



Sundby som altså ble beste nordmann skryter veldig av den finske vinneren etter løpet. Samtidig bet han seg merke i en ting med de to beste løperne på femmila.

Begge gikk med Rossignol-ski.

Nordmannen som selv går på Fischer spekulerer i at det franske skimerket kan ha utgjort en forskjell. Sundby mener Rossignol har lykkes svært godt under OL i Pyeongchang.

- Jeg regner med at det ryker noen champagne-flasker i Rossignol-bua i kveld. De har truffet utrolig godt. Vi så litt det samme på stafetten. Det var de to gutta der som gikk raskest på stafetten og de to gutta som hadde det skimerket også. Det er tydelig at de har gjort en fantastisk jobb i service-bua der i løpet av OL, sier Sundby til Nettavisen.

Hans Christ Holund ble nest beste nordmann lørdag. Han legger også merke til at de to beste har Rossignol-ski.

- Det er interessant å se. Det kan være tilfeldig, men det kan være at Rossignol er veldig gode på det føret som er i dag. Jeg har ikke gått på Rossignol-ski før, så det vet jeg ikke. Det er vanskelig å si, sier Holund til Nettavisen.

Bolsjunov mener skiene ødela gullsjansene



Det kan imidlertid virke som Bolsjunov ikke nødvendigvis støtter teorien om at Rossignol-skiene var spesielt gode på føret i Pyengchang.

På den internasjonale pressekonferansen etter løpet sier nemlig russeren at det nettopp var skiene som ødela for ham. Til tross for at han altså knuste nordmennene med over to minutter.

- Det gikk ikke som jeg ville. Jeg kunne vunnet, men jeg visste fra første meter at skiene ikke samarbeidet slik jeg ville. Jeg innså at det kom til å bli et vanskeligere løp enn jeg ventet. Likevel er jeg fornøyd med resultatet jeg har oppnådd. Hadde det ikke vært for skiene, kunne jeg vunnet, sier Bolsjunov som tok sølv.

Slet med skiene

Selv hadde ingen av de norske løperne noen optimal dag med tanke på egne ski. Etter en lovende start var det tydelig at noe skjedde etter skibyttet underveis i løpet.

- Jeg vet ikke om føret endret seg eller hva som skjedde. Det ble noen endringer som vi nødvendigvis ikke klarte å følge så godt som i starten. Vi hadde kjempeski innledningsvis. Det var seigt å se at Poltoranin og Iivo gled fra meg i langbakken da de rykket, men vi gjør så godt vi kan, sier Sundby.

Han er tydelig på at det var mange som fikk det tøft med et krevende føre.

- Det er kjempeutfordrende føre her. Vi ser en fyr som Dario Cologna som er i OL-form som vanlig, han har ikke en sjanse. Selv om vi ligger i en pulje der med relativt store navn, så har vi ikke en sjanse til å følge. Det var brutalt, forklarer Sundby.

VANSKELIG FØRE: Martin Johnsrud Sundby hadde ikke optimale ski på 50-kilometeren i Pyeongchang.

Fornøyd Sundby

Røa-løperen reiser nå hjem fra nok et mesterskap uten individuell gullmedalje, men kan likevel glede seg over gull i både lagsprint og stafett, samt sølv i 30-kilometer skiathlon.

Sundby forteller at han ikke tenker på det individuelle mesterskapgullet som nok igjen glapp. I stedet tar han med seg mange gode minner fra Pyoengchang.

- Det har vært to kontrastfylte uker. Jeg har hatt noen av mine aller råeste dager på idrettsarenaen i løpet av OL. Det kommer jeg til å ta med meg resten av livet. Rett og slett ta med som gode minner, sier Sundby.

- Så har det også vært nedturer. Det er litt sånn idrettslivet er. Det er oppturer og nedturer, og det har det vært i OL også. Jeg har vært fryktelig skuffet ved to anledninger, og så har jeg vært fantastisk glad ved tre anledninger, forteller Sundby.

Han trekker frem lagsprinten som han vant med Johannes Høsflot Klæbo som det store høydepunktet.

- Onsdagen her med Johannes var helt utrolig. Det er den råeste dagen jeg har hatt på idrettsarenaen i livet. Jeg har tross alt gjort litt. Det er noe jeg kommer til å ta med meg, forteller Sundby.

Langrennsherrene er nå ferdig med OL, mens kvinnene går deres siste distanse søndag.

