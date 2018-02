Utlendingene forsøker å avsløre Norges hemmeligheter

De utenlandske konkurrentene prøver å avsløre det norske hopplandslagets hemmeligheter.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Fire norske hoppere har stått øverst på pallen i verdenscupen i hopp denne vinteren og i OL stiller Norge med flere medaljekandidater.

Til syvende og sist er det hopperen selv som er det viktigste, men Norges landslagstrener Alexander Stöckl legger ikke skjul på at et større fokus på hopputstyret har gitt en effekt.

Det norske laget har kommet frem til flere forbedringer som de holder svært hemmelig.

Stöckl: - Ekstremt viktig

Før denne sesongen gikk assistenttrener Magnus Brevig over en ny stilling hvor han har fått ansvaret for forskning og utvikling.

Det har ført til endringer på blant annet hoppdressene til de norske utøverne - noe som har gitt resultater, skal vi tro landslagstrener Alexander Stöckl.

- Det har vært ekstremt viktig. Jeg føler at det har vært en ting som har tatt oss et steg videre, det at vi bruker nok tid og ressurser, at vi har en som er ansvarlig for en egen avdeling som sørger for at vi er på hugget og på høyde med de store nasjonene som har brukt mye energi og ressurser på dette i flere år, sier Stöckl til Nettavisen.

Landslagshopper Robert Johansson er enig med sjefen.

- Det er klart at det har hatt utrolig mye å si. Det gjør at vi er godt forberedt. Vi er trygge på eget utstyr, og vi har brukt mye tid på å bli kjent med og utforske hva som passer hver enkelt. Det er ingen tvil om at det å finne noe som passer for seg sjøl, er viktig. Det varierer også fra person til person hva som funker, sier Johansson til Nettavisen.

FORNØYD: Det er ikke bare barten som er på stell. Robert Johansson er også meget godt fornøyd med eget hopputstyr.

Brevig, hovedansvarlig for prosjektet, vil imidlertid ikke gå veldig i detalj på hvilke endringer de har gjort denne vinteren.

- Jeg kan ikke prate for mye om det vi har drevet med, men jeg har vært veldig åpen på at vi har vært i vindtunnel og testet forskjellige ting, både utstyr og teknikker som vi ser vi har dratt fordel av, sier Brevig til Nettavisen.

- Vi har også fått rakettforskere til å regne om det til hvor mange meter det blir i bakken. Det handler om å skape løft. Hvor mange meter det gir eller hvilke materialer vi eventuelt har funnet som øker dette kan jeg ikke si noe om, men at vi har kommet videre er det ingen tvil om. Vi har likevel fortsatt mye igjen, forklarer Brevig.

Utlendingene følger med

Men allerede denne vinteren har altså forskingen gitt resultater, noe de utenlandske konkurrentene også har fått med seg.

Ifølge landslagstrener Stöckl er konkurrentene ivrige etter å få avslørt hva det er nordmennene har gjort med blant annet hoppdressene.

- Når en nasjon hopper bedre med flere menn, sitter man foran TVen og studerer bildene for å se etter hva som er forskjellen. Vi har fått en del spørsmål, forteller Stöckl.

STUDERER DETALJENE: Alexander Stöckl og Magnus Brevig følger nøye med på hvordan hopperne gjør det på hoppkanten, men også hva slags utstyr som passer hver enkelt utøver.

Norges østerrikske trener forteller at leverandøren som leverer materialet som landslaget bruker til å lage hoppdressene har fått flere henvendelser fra utenlandske konkurrenter.

Stöckl og den norske landslagsledelsen har imidlertid gitt leverandøren streng beskjed om å holde tett.

Nye dresser i OL

Allerede fredag skal de hopperne i aksjon i Pyeongchang når det er klart for kvalifisering til lørdagens normalbakkerenn i OL.

Samtlige norske hoppere stiller med nye dresser i OL, men landslagsledelsen hevder det ikke er gjort spesielle endringer på nye de dressene i forhold til de som har blitt brukt i verdenscupen tidligere i vinter.

- Vi er veldig trygge på det vi har. Vi ser at det fungerer bra. Vi har lagd nye hoppdresser nå. Det må vi fordi vi ikke kan ha reklame på de i OL. Alle har fått nye dresser som er laget av det samme materiale. Det har fungert ekstremt bra, sier Stöckl.

Daniel-André Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Robert Johansson og Andreas Stjernen er de fem hopperne som er med til Sør-Korea, men kun fire av dem får lov til å hoppe i rennet. Hvem det blir bestemmer landslagsledelsen etter de offisielle treningsomgangene før kvalifiseringen.

