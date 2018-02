Virusutbrudd i Pyeongchang: - Katastrofe hvis vi får dette inn i troppen

Et virusutbrudd skaper hodebry i Pyeongchang.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Den norske landslagsledelsen passer ekstra godt på etter at flere hundre personer har blitt rammet av det såkalte noroviruset i OL-byen Pyeongchang.

Ifølge Norsk helseinformatikk, er «norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré».

Derfor er de norske utøverne og støtteapparatet varsomme kun få dager før dager før OL starter, skal vi tro landslagssjef Vidar Løfshus.

- En epidemi

Foreløpig skal samtlige av de norske løperne være friske.

- Ja, vi er det, men nå fikk jeg jo beskjed om et norovirus her. Det får vi holde oss unna, sier Løfshus etter en treningsøkt i OL-løypene ved Alpensia Olympic Park.



- Det ble meldt om 300 tilfeller i området her, så da er det vel en såkalt epidemi, forteller Løfshus til Nettavisen.

Den norske landslagssjefen legger ikke skjul på at virusutbruddet gjør dem ekstra skjerpet.



- Det var akkurat det samme i Lahti i fjor og, men man blir jo litt mer forsiktig og passer på. Man trenger ikke være med på alt som skjer og håndhilse på hver koreaner, forklarer Løfshus.

I SØR-KOREA: Nettavisen møter landslagssjef Vidar Løfshus i OL-løypene i Pyeongchang.

Skulle det bli for ille, har landslagssjefen også en plan-B.

- Da er det bare å holde seg inne med munnbind, spøker Løfshus.

Landslagslegen: - Katastrofe å få inn i troppen

Landslagslege Petter Olberg forteller om ytterligere tiltakt som er gjort for å hindre at noen norske utøvere blir smittet.

- Vi har kjøpt inn ekstra såper. Så vi har dobbelt opp med det, ikke bare på toaletter, men også på kjøkkenet. Folk som ikke bor på hotellet får ikke lov til å oppholde seg på fellesrommet vårt, sier Olberg til Adresseavisen.

Ledere og utøvere som ikke bor på hotellet, får heller ikke lov til å spise sammen med langrenns- og skiskytterutøverne.

- Det som er spesielt med noroviruset er at sprit alene er ikke godt nok. Du må vaske hendene i tillegg. Det gjør at vi må tette skottene litt. Får vi det inn i leiren, blir det fullstendig krise. Det er katastrofe fra et idrettsmedisinsk ståsted å få dette inn i en tropp. Det er det verste som kan skje, sier Olberg.

PASSER PÅ: Landslagslege Petter Olberg mener det vil være katastofe å få viruset inn i den norske troppen.

1200 vakter sendt hjem



Tirsdag formiddag melder nyhetsbyrået AFP at så mange som 1200 sikkerhetsvakter som jobber med OL har blitt sendt hjem som følge av virusutbruddet.

Vaktene som alle er ansatt i et koreansk sikkerhetsselskap har bodd ved et treningssenter for ungdom i Pyeongchang, og ikke der utøverne bor.

Nylig skal flere av vaktene ha følt seg dårlig. På et lokalt sykehus skal man ha kommet frem til at de aktuelle vaktene var smittet av norovirus.

Gruppen på 1200 sikkerhetsvakter har nå blitt sendt hjem.

- De har nå blitt erstattet av 900 soldater fra forsvaret, sier en talsmann fra organisasjonskomiteen i OL i Pyeongchang til AFP.

Myndighetene jobber nå med å finne årsaken til utbruddet.

