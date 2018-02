Vonn brast i gråt på pressekonferanse

En tårevåt Lindsey Vonn bekreftet på en pressekonferanse fredag at hun vil gi alt i sitt tredje vinter-OL for å hedre sin nylig avdøde bestefar.

Vonn innrømmer at bestefaren har vært en av de største inspirasjonskildene bak en svært suksessrik karriere.

– Det er virkelig vanskelig for meg å ikke gråte, sa Vonn etter å ha blitt spurt om Don Kildow. Bestefaren døde i november, 88 år gammel.

– Jeg vil virkelig gjøre det bra for ham. Jeg savner han så mye. Han har vært en stor del av livet mitt. Jeg hadde håpet at han skulle være i live til å se meg, men jeg vet at han ser på og at han vil hjelpe meg. Jeg vil vinne for ham, fortsatte hun.

Korea-krigen

Don Kildow bygde den første skibakken i Milton, Wisconsin, og lærte sine egne barn å stå på ski før han senere inspirerte sine barnebarn.

– Du lærte meg å være tøff, til å være snill, og framfor alt, å kjørte fort på ski, skrev Vonn i en av flere Instagram-poster om bestefaren etter hans død.

Bestefaren var stasjonert ikke langt fra Jeongseon Alpine Center da han tjenestegjorde for USA under Korea-krigen.

Har OL-gull

– Dette handler ikke om meg eller min karriere. Dette handler kun om bestefaren min. Jeg kommer til å gi alt, og det som vil skje, det skjer, sa Vonn.

– Jeg kommer ikke til å være nervøs. Jeg vet at han passer på meg og det gir meg ro, la hun til.

Vonn vant OL-gull i utfor og bronse i super-G i 2010-OL, men mistet lekene fire år senere på grunn av skade. I Pyeongchang vil amerikaneren kjørte utfor, super-G og superkombinasjonen.

