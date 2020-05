Ola Brynhildsen klar for Molde FK

Stortalentet har tatt valget om hvor fremtiden ligger. Overgangen blir nå bekreftet fra offisielt hold.

Brynhildsen slutter seg til klubben når kontrakten med Stabæk går ut 30. juni, og stortalentet har signert en avtale med Molde ut 2022, skriver klubben i en pressemelding mandag.

- Vi er veldig glade for at det nå er klart med Ola, vi har jobba med dette veldig lenge. En spiller som passer godt inn, som vi tenker her i Molde FK, fin alder og videresalgspotensial. Ola kan komme inn å gjøre en innvirkning fra dag en, målscorer, sjanseskaper og hurtig. Så skal vi være med å videreutvikle han til neste nivå sier hovedtrener Erling Moe i pressemeldingen.

Hovedpersonen selv er glad ting nå er i boks.

- Jeg gleder med til å spille for Molde Fotballklubb, det blir stort. Gleder meg til å møte gutta og vi kommer til å ta Eliteserien med storm i år også, sier Ola Brynhildsen i en uttalelse.

Dermed gikk det slik Nettavisen meldte i helgen, angrepsspillerens dager i Stabæk er talte.

- Vi har hatt et håp lenge om at han kunne bli, men nå er det bekreftet at han ikke fortsetter her. Det respekterer vi, sa daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, til Nettavisen lørdag kveld.

Den siste tiden har Brynhildsen blant annet blitt koblet til den tyske storklubben Köln. Nettavisen får opplyst at denne interessen var meget reell før koronakrisen inntraff, men valget falt altså ned på den regjerende norske seriemesteren.

Angriperen fikk 29 kamper i Eliteserien 2019, der han til slutt endte på seks mål og én målgivende for Jan Jönssons lag.

Brynhildsen er den andre Stabæk-spilleren på to år som bytter ut Nadderud med Aker Stadion. Ohi Omoijuanfo gikk som kjent samme veien før 2019-sesongen.

Ola Brynhildsen har også rukket å representere Norge på U19, U20 og U21-nivå.