Ola Brynhildsen klar for Molde

Molde bekrefter at det er enighet rundt en umiddelbar overgang for.

Saken oppdateres

Ola Brynhildsen sin overgang til Molde fremskyndes, og han forlater dermed Stabæk en drøy måned før planlagt. Det bekrefter Molde på sine hjemmesider.

Molde skriver på sine sider at Brynhildsen er klar fra dagens dato (20. mai) og har signert en kontrakt som strekker seg over de neste to og et halvt årene på Aker Stadion.

Overgangen har vært i boks en stund allerede, men den gang var det bekreftet at Brynhildsen ville ankomme Molde så fort kontrakten med Stabæk hadde løpt ut.

Bannere

Hans tidligere kontrakt med Stabæk hadde utløpsdato 30. juni, hvilket ville ha gjort at han kunne ankommet Molde gratis. Nå har de altså klubbene kommet til enighet om en løsning som sender Brynhildsen til Molde med en gang.

Det har vært mye fokus på angrepsspilleren de siste dagene, spesielt med tanke på oppmerksomheten fra egne supportere.

Tidlig i mai var nemlig Stabæk-supporterne såpass oppildnet at de hang opp et banner med påskriften «HER BOR EN JUDAS» over huset til familien Brynhildsen.

Selv tok Brynhildsen det hele med et smil da Nettavisen kontaktet ham samme dag:

På spørsmål fra om hva han tenker om banneret, svarte han kort på SMS:

- Bare at det er guttestreker.

Det ville ingen ende ta, virket det som, for dagen etterpå var det hengt opp flere bannere som angrep Brynhildsen, men denne gang på Nadderud der klubben trente.

Aktive på overgangsvinduet

Dette gikk såpass langt at Stabæk selv kom med en pressemelding der de ba supporterne slutte med påfunnene.

- Nå føler jeg disse supporterne har fått sagt hva de mener, og slik er det jo blant supportere. Men nå føler jeg at det er nok. Det er ikke vits å dra det noe videre, sier han og påpeker at han har bedre ring å gjøre enn å klippe ned bannere på banen, sa styreleder Jon Tunold til Nettavisen, som samtidig kom med en klar beskjed:

- Jeg håper de er ferdige med det nå, sa han.

Dette er andre gangen på to sesonger at Molde henter en av de største profilene i Stabæk-laget. Forrige sesong var det Ohi Omoijuanfo som tok veien til Molde.

Molde er en av klubbene som har vært temmelig aktive på overgangsvinduet så langt. De har hentet inn Marcus Holmgren Pedersen fra Tromsø, og John Kitolano på lån fra Wolverhampton.

De har også takket av flere profiler, som kaptein Ruben Gabrielsen, som tok turen til franske Toulouse, samt Daniel Chima Chukwu som nå spiller i kinesisk fotball.

Molde er regjerende seriemestre, og vant 2019-sesongen i Eliteserien med hele 14 poeng ned til Bodø/Glimt på andreplass.