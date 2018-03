Ola Kamara fikk astronomisk tilbud fra Kina: - Nesten så man ikke klarer å fatte

Klubben avslo tilbudet fra Henan Jianye.

SANDVIKA (Nettavisen): Ola Kamara har rukket å skape seg et navn i den amerikanske toppdivisjonen MLS. Tidligere i år ble han også byttet til storklubben Los Angeles Galaxy.

Likevel kunne Oslo-guttens amerikanske eventyr være over før han i det hele tatt rakk å ikle seg Galaxy-drakt. Mot slutten av overgangsvinduet tikket nemlig inn et tilbud fra kinesiske Henan Jianye.

- Hvis alle hadde akseptert, så måtte man ha vurdert det. De tilbød veldig mye penger, og jeg blir 29 år. Det er klart at jeg måtte ha satt meg og tenkt igjennom dersom de hadde sagt ja, sier Kamara til Nettavisen.

I HUMØR: Ola Kamara intervjues under tirsdagens pressetreff i Sandvika.





- Nesten så man ikke klarer å fatte det



Den kinesiske klubben skal, etter det Nettavisen kjenner til, ha tilbudt rundt 35 millioner kroner i overgangssum, samt 20 millioner kroner i året netto til Kamara på en toårskontrakt. Likevel valgte klubben å si nei til tilbudet.

- Klubben verdsatte meg vel høyere, sier Kamara med smilet på lur.

Han innrømmer uansett at tilbudet han fikk presentert var av det vanvittige slaget.

- Jeg tenker at det er mye penger. Det er ekstreme tall. For en liten gutt fra Bislett så det er det nesten så man ikke klarer å fatte de tallene, sier Kamara.

Han forteller at han jobbet med å få på plass sitt amerikanske green card i Stockholm mens agenten stod for snakkingen mellom de to klubbene på tampen av overgangsvinduet.

Likevel understreker at han ikke dveler ved at overgangen gikk i vasken.

- Klubben sa nei, så dette er jo ikke en mulighet jeg hadde. Nå er jeg glad for å være i Los Angeles, og var veldig glad da den overgangen skjedde. Nå har jeg begynt å komme inn i det, scoret i sesongoppkjøringen og passer bedre i gruppa, sier Kamara.

I tospann med Zlatan?



En spiller som støtt og stadig kobles til Los Angeles Galaxy er Zlatan Ibrahimovic. Den svenske legenden står uten kontrakt med Manchester United etter denne sesongen.

I januar rapporterte den amerikanske nyhetsgiganten ESPN at Ibrahimovic og Galaxy nærmer seg enighet om en kontrakt. Kamara er ikke i mot å spille i tospann med Ibrahimovic i California.

- Hvis han kommer så er det en spiller av ekstreme kvaliteter. Som spiss så hadde det vært kult å spille med ham, sier Kamara, som også sier at han ikke har blitt informert av klubben om den svenske legenden kan være på vei.

- Det har ikke fungert sånn, de har ikke snakket noe med meg om dette.

- Men er Zlatan en spiller du kunne spilt med, tror du?

- Ja.

- Er han en spiller du har lyst til å spille med?

- Hehe .. det kan jeg ikke svare på, svarer Kamara lurt.

Irritasjon



Kamara ble, sammen med Fredrik Gulbrandsen i Red Bull Salzburg, hentet inn som erstatter for Joshua King og Alexander Sørloth som meldte forfall til kampene mot Australia og Albania.

- Jeg kom litt inn som reserve nå, men som jeg alltid har sagt så ønsker jeg å spille for landslaget. Jeg tror Norge kan komme til EM i 2020, så jeg har lyst til å gjøre det bra i klubb og vise at jeg skal være i denne diskusjonen, sier Kamara.

Han innrømmer at han tidligere har latt seg irritere over at han ikke har fått kommet med på landslaget.

- For å være helt ærlig så har det vært sånn at selv om jeg ønsker å være med, så har det skjedd så mye annet som gjør at jeg ikke har rukket å reflektere ved det, sier Kamara.

- Det har vært andre ganger der det har brent mer. Nå har jeg spit én god kamp og én dårlig kamp. I Columbus hadde jeg rundt 30 scoringer på halvannen sesong, og da sitter man og tenker over det.

Han tror likevel at han muligens har bevist for Lars Lagerbäck og landslagsledelsen at han har kvaliteter som hører hjemme på et norsk landslag.

- Lagerbäck så, sannsynligvis, noe positivt sist gang. Samtidig så har jeg gjort det bra i oppkjøringen. Det er andre spillere her som kommer fra en oppkjøring, samt en kamp i Eliteserien, så sånn sett tenker jeg at jeg bare er glad for å være med, sier Kamara.

I MLS har han så langt scoret ett mål på to kamper for Los Angeles Galaxy. Det har ført til at storklubben ligger på 9. plass i Western Conference. Den ledes av byrival Los Angeles FC, som trenes av tidligere Stabæk-trener Bob Bradley.

