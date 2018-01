Ola Kamara klar for Los Angeles Galaxy

Involvert i stor byttehandel med amerikansk landslagsspiller.

Etter det Nettavisen kan erfare så har Ola Kamara blitt byttet til Los Angeles Galaxy. Nordmannen er involvert i avtale som sender den amerikanske landslagsspilleren Gyasi Zardes til Columbus Crew.

I tillegg til dette betaler Galaxy 400.000 dollar (rundt 3,1 millioner kroner) til Columbus Crew, som kan innkassere ytterligere 100.000 dollar (rundt 790.000 kroner) dersom Kamara scorer et visst antall mål i den amerikanske toppdivisjonen.

Ekstase

Oskar Olsen, som representerer Kamara gjennom Onfield Management, bekrefter overgangen.

- Ola er i ekstase over å være klar for Los Angeles Galaxy. Det er den største og mest historiske klubben i MLS (den amerikanske toppdivisjonen), og det er en ære å spille for dem, sier Olsen til Nettavisen.

- Å få være spydspissen til LA Galaxy er en drøm for de fleste spisser i verden, og en stor anerkjennelse, samt klapp på skulderen, for den tiden han har hatt i Columbus Crew, som gav ham den sjansen han trengte. Han er veldig takknemlig ovenfor dem, og vil alltid følge med på Crew i fremtiden, sier Olsen, som tror at Kamara fort får drakt nummer ni i Los Angeles.

Nordmannen har vært koblet med en overgang til Galaxy i en periode, så vel som andre amerikanske klubber. Likevel skal de to klubbene ha kommet til enighet om en avtale fredag kveld, amerikansk tid.

Nei til La Liga-klubber

Olsen forteller at Kamara sa nei til klubber fra flere forskjellige land, men at det var kun ett valg da de hvitkledde fra California kom på bordet.

- Han hadde tilbud i England, México, Tyrkia, Kina og Midtøsten. Han sa også nei til to muligheter i La Liga. Da Galaxy viste sin interesse så hadde han bestemt seg. Han er glad i MLS, og vil gjerne bli husket som en av de beste spissene til å ha spilt i ligaen, sier Olsen.

Dermed skal han spille i samme klubb som profiler som Giovani dos Santos, Ashley Cole og Romain Alessandrini. Han blir også lagkamerat med landsmannen Jørgen Skjelvik, som nylig ankom fra Rosenborg.

LEGENDE: David Beckham vant MLS Cup med Los Angeles Galaxy i 2011 og 2012.

Los Angeles Galaxy er også klubben David Beckham spilte i under sin tid i den amerikanske toppdivisjonen. Steven Gerrard, Robbie Keane og Landon Donovan er andre profiler som har vært innom klubben.

Olsen tror at en overgang for hans klient til en klubb som Galaxy kan hjelpe til med at Kamara får flere kamper for Norge.

- Vi tror at denne overgangen vil hjelpe ham inn på det norske landslaget, det er virkelig en fantastisk overgang, sier Olsen.

Kamara leverte 18 scoringer på 34 kamper for Columbus i 2017-sesongen, og spilte seg også inn igjen på det norske landslaget. Under Lars Lagerbäck har han spilt kamper mot Makedonia og Slovakia.

