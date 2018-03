Ola Kamara leverte drømmekamp: - En kveld jeg kommer til å huske resten av livet

... og i neste uke danner han spissduo med Zlatan Ibrahimovic.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge knuste Australia 4-1 hjemme på Ullevaal Stadion fredag kveld, og startet dermed landslagsåret 2018 på best tenkelig vis.

Den som kunne smile bredest av dem alle var Ola Kamara. Oslo-gutten registrerte nemlig tre mål mot «The Socceroos», og er dermed den første siden Kjetil Rekdal mot Ungarn i 1996 til å score hat-trick hjemme på Ullevaal.

Kamara står nå med fire nettkjenninger på ti kamper med flagget på brystet.

TRIPPEL: Ola Kamara viser stolt frem matchballen etter hat tricket mot Australia på Ullevaal.

Til tross for en solid kamp mot Australia ble det lørdag klart at Kamara drar tilbake til Los Angeles etter en irritasjon i kneet. Dette ble avklart før samenlingen, skriver fotballandslaget på sin offisielle Twitter-konto.

Ola Kamara reiste hjem til LA Galaxy i dag. Det var avklart før samlingen at Kamara reiser hjem etter første kamp for å ta en injeksjon mot en lett irritasjon i kneet. Så kan vi vel konkludere med at han gjorde jobben sin før han dro hjem😊 — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 24, 2018

Les mer: Publikumstallet fikk stjernene til å reagere

- Magisk

Selv er hovedpersonen klar på at denne fredagskvelden fort blir et høydepunkt når karrieren er over.

- Dette var utrolig deilig. De som har fulgt med litt vet at det har vært opp- og nedturer, men nå føler jeg at jeg har bevist at jeg kan spille på landslaget, sier Kamara til Nettavisen.

- For min del er dette magisk. Å score hat-trick er jo et drømmescenario, så dette er en kveld jeg kommer til å huske resten av livet.

Han understreker at selv om motstanderen kanskje ikke var av topp kaliber, så er Australia et av de 32 lagene som deltar når VM-sluttspillet går i gang i Russland til sommeren.

Kamara har vært del av to av Lars Lagerbäcks landslagstropper, men begge gangene har han blitt hentet inn som reserve etter forfall fra andre spillere. Nå håper han at han har sendt en melding til Norges svenske landslagssjef.

- Jeg føler at jeg sendte en søknad om at jeg skal være med i troppen. Jeg viser at jeg scorer mål, og det er viktig for min del, sier Kamara, som tidligere har vært veldig klar på at han gjerne skulle ha vært med i tropper han har blitt utelatt fra.

Likevel så viste han store deler av det som bor i ham fredag kveld. Utligningsmålet kom etter godt kombinasjonsspill med Moi Elyouonoussi, 3-1-scoringen etter å ha blitt spilt fra av Markus Henriksen, før det hele ble kronet med et solomål fra kanten.

- For min del så handler det om den offensive mentaliteten. Å få skutt, å få til en avslutning for å være der. Det er slik jeg kommer inn i kamper, og når jeg fikk til det så var jeg offensiv og ønsket å score mål, sier Kamara.

- Følte du at du fikk vist frem hele registeret ditt foran mål?

- Ja, foruten å sette straffe og frispark, så .., sier en lattermild Kamara.



Les mer: Børs: Slik spilte Norge mot Australia

Svorsk spisspar

Fredag kom også melding om at Kamara blir lagkamerat med superstjernen Zlatan Ibrahimovic i Los Angeles Galaxy. Den svenske legenden ble frigitt fra kontrakten sin med Manchester United tidligere denne uken.

Selv er Kamara klar på at å spille med den svenske 36-åringen nesten er litt surrealistisk.

- Jeg vet ikke om han registrer dette i det hele tatt, men for min del så er det veldig spesielt å skulle spille i samme klubb som Ibrahimovic. Det blir en spesiell dag til neste uke når jeg skal møte ham, og kanskje spille med ham for første gang. Det trodde jeg faktisk ikke jeg skulle gjøre, sier Kamara, som følger opp:

- Nå har jeg jo visst det en stund, at han mest sannsynlig kom til Galaxy.

Tidligere har Kamara ikke ønsket å kommentere en potensiell spissduo med svensken. Fredag kveld er han noe mer villig til å snakke om det han visste rundt Ibrahimovic-overgangen.

- Jeg har aldri fått det bekreftet, men de har sagt hva de tenker rundt at Ibrahimovic kanskje var på vei. Det gjør man vanligvis ikke dersom en spiller ikke kommer, sier Kamara.

Han tror fort at den helskandinaviske spissduoen fort kan bli en hit i Major League Soccer.

- Hva er det man kaller det? Svorsk! Det blir bra, sier en smørblid Kamara.

Mest sett siste uken