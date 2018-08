Ola Toivonen gir seg på Sveriges landslag

Ola Toivonen jubler for sitt ledermål mot Tyskland i fotball-VM. Det ble spissens siste mål for landslaget. Tirsdag kom beskjeden om at han takker nei til videre spill for Sverige. Foto: Maja Suslin, TT / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )