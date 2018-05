Ola Vigen Hattestad legger opp

Ola Vigen Hattestad (36) kommer ikke tilbake som langrennsløper. Veteranen innrømmer at beslutningen har vært tøff.

Det bekrefter han overfor NRK.

– Det har vært en veldig vanskelig beslutning å ta, men nå har jeg altså bestemt meg for å legge skiene på hylla. Det har ikke vært lett, men nå er det sånn, sier Hattestad til statskanalen.

Han har slitt med sykdom i en lang periode. Motivasjonen er der fortsatt, men kroppen spiller ikke på lag.

– Det har vært to veldig, veldig krevende sesonger med veldig, veldig mye sykdom. Kroppen har fungert i noen uker, og så har jeg fått noen uker med mye forkjølelsessymptomer og aldri klart å komme i en god stim, forteller han.

Hattestad har en rikholdig CV å se tilbake på. 36-åringen har blant annet OL- og VM-gull i sprint.

Vemodig

På Instagram har han lagt ut et bilde av seg selv som en ung gutt på OL-tribunen på Birkebeineren skistadion fra 1994. Hattestad skriver at han helt siden den gang har «løpt etter ett mål» og at «reisen har vært fantastisk morsom».

Han forteller at tankene om å legge opp begynte å svirre for alvor da han ble syk atter en gang rundt juletider. Han forsto da at sjansene for å komme til OL i Pyeongchang var små. Følelsen ble enda sterkere etter to nye runder med sykdom i februar og mars.

«I dag velger jeg altså å lukke dette kapittelet. Det er selvfølgelig vemodig. Vemodig fordi jeg har flere mål jeg ikke har prøvd å jobbe mot i langrennssporten. Og vemodig fordi jeg skulle ønsket en annen avslutning», skriver Hattestad i Instagram-innlegget.

Takker

«Heldigvis er det ikke synd på meg! Det hadde vært langt verre! Jeg har fått oppleve så utrolig mye på denne reisen, og attpåtil har jeg kunne kalle det «jobb»! Det er nok av folk i verden som har det mye tøffere enn meg», legger han til.

Hattestad takker alle som har hjulpet ham gjennom karrieren. Han retter spesielt en stor takk til tidligere sprinttrener Ulf Morten Aune på skilandslaget. Hattestad mener Aune har betydd mest for hans utvikling som langrennsløper.

