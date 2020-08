Ole Einar Bjørndalen: - Trodde ikke det sto så dårlig til

Ole Einar Bjørndalen uttrykker bekymring for Petter Northug.

- Gutten må ha hjelp. Jeg trodde ikke det sto så dårlig til med han. Han trenger profesjonell hjelp, sier Ole Einar Bjørndalen (46), som for tiden har ferie fra trenerjobben i Kina, til Dagbladet.

Bjørndalen forteller han treffer Northug innimellom, og beskriver ham som «en fantastisk fyr». De to har ikke tett kontakt, men Bjørndalen har fulgt saken i mediene etter at den tidligere skistjernen fredag ble stoppet i 110-sonen på E6.

Northug kjørte i 168 kilometer i timen, og det var også mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Han skrev selv om hendelsen på sosiale medier samme kveld, og det kom også frem at politiet samme kveld fant kokain hjemme hos ham.

Les også: Kollega og venn om Northug: - Feil å si at det kommer som en overraskelse

- Vanskelig overgang

I etterkant av hendelsen har tidligere smøresjef Knut Nystad tatt til orde for et omskoleringstilbud som skal hjelpe idrettsstjerner etter karrieren.

– Personlig tror jeg vi må legge til rette for en kulturendring, hvor samfunnet legger til rette for et omskoleringstilbud i norsk idrett. Det som bør være et fokusområde, er at vi må ta ansvar for dem den dagen de har sluttet å gi oss underholdning, sier Nystad til Aftenposten.

Tidligere landslagsstjerne i fotball, Claus Lundekvam, som selv har fortalt om problemene etter karriereslutt, støtter Nystad.

– Det er ingen dum idé med tilbud om omskolering. Ja, overgangen fra et aktivt idrettsliv i mange år til en hverdag der du mister det som har vært det viktigste for deg i en årrekke, er vanskelig, sier Lundekvam.

Les også: Politiet: – Northug har vært samarbeidsvillig

- Vil hjelpe

Flere har kommentert saken i helgen. Venn og kollega, langrennsekspert hos TV 2, Petter Soleng Skinstad, har blant annet uttalt at det hele ikke kom som en stor overraskelse, og flere har ytret at de ønsker å hjelpe Northug.

- Vi har hatt en dialog siden i går kveld. Jeg har signalisert til han at jeg er tilgjengelig. Jeg vil hjelpe ham med å få et bedre liv, sa Skinstad til Dagbladet.

Dropper samarbeid

I etterkant av kjøringen i mistenkt beruset tilstand, samt kokainfunnet har Uno-X uttalt at de avbryter samarbeidet med Northug.

Andre aktører har uttalt at det er for tidlig å si hva de vil gjøre videre, mens andre sier de vil fortsette samarbeidene.

Dette er ikke første gang Northug har kommet på kant med politiet. 4. mai 2014 krasjet han inn i et autovern like ved sitt eget hjem i Trondheim. Bilen, en Audi A7 raste gjennom en rundkjøring og inn i autovernet. Northug sonet da 50 dager med fotlenke.

Les også: Aukland fortsetter samarbeidet med Northug