Ole Erik Stavrum fikk toppstilling i Molde Fotball

Ole Erik Stavrum (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Molde Fotball/Molde Fotballklubb AS fra 1. januar 2020.

Stavrum overtar jobben etter Øystein Neerland.

– Vi er glad for på kort tid har fått på plass en meget kompetent person for å videreutvikle klubben, som har lang erfaring som spiller, trener i Breddeavdelingen og har vært styremedlem i klubben i mange år, de siste årene som nestleder. Ole Erik har vært ansatt i DNB i atten år og vært ansvarlig for et betydelig næringsliv portefølje sier styreleder i Molde Fotball AS Leif-Arne Langøy i en pressemelding.

Ole Erik Stavrum spilte selv for Molde og hadde nærmere 300 kamper for klubben. Han kommer fra opprinnelig fra Kristiansund, og det var Clausenengen som var hans klubb i den byen. Han har også vært innom Brann. Han er sønn av den tidligere toppspilleren Ole Stavrum og bror av fotballspilleren Arild Stavrum.

(©NTB)