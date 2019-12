Ole Gunnar Solskjær (46) er årets sportsnavn i Nettavisen

Kristiansunderen ble i mars utnevnt til permanent trener i Manchester United, som første nordmann i klubbens historie. Båndet mellom Solskjær og United startet allerede i 1996 og har siden vært et av norsk fotballs aller største eventyr.

Det står 93:40 på kampuret.

Dommeren på Etihad Stadium har lagt til fem minutter, og kameraene fanger opp Ole Gunnar Solskjær. Han dirigerer troppene sine fremover, men samtidig koster han på seg et lite glis.

På tribunen finner kameraene sir Alex Ferguson, han også med et glis.

Stillingen er 2-1 til United, i løvens hule på Etihad Stadium mot byrival Manchester City.

Et Manchester City ledet av Pep Guardiola. Et Manchester City som anses av mange som tidenes beste lag i engelsk fotball.

Noen dager i forveien slo han José Mourinho og Tottenham. Den samme José Mourinho som ledet Porto og Inter til Champions League-triumfer, og som har ledet Chelsea og Real Madrid til ligatitler.

Det holder helt inn for Solskjær og United, og Manchester er farget rød. Selv om Solskjær har vært trener på Old Trafford i snart et år, så har aldri «eventyret Solskjær» fått sin fortsettelse.

Historien starter nemlig i 1996 da Ole Gunnar Solskjær forlot Molde for Manchester. Men det kunne fort ha blitt en helt annen klubb enn den røde som spiller sine kamper på Old Trafford.

Kunne blitt Spurs

Tidligere Start-sjef Steve Perryman hadde nemlig i 1995 tipset sin venn Steve Moncur i, sjefsspeider i Tottenham, om at i Molde hadde man funnet en angriper litt utenom det vanlige.

Moncur tok turen til Molde, og forteller til united.no at etter å ha sett Solskjær i aksjon rapporterte han tilbake til Spurs-trener Gerry Francis med sitatet «do not look at this player again: just sign him» (ikke se på denne spilleren igjen; bare kjøp ham).

Francis ønsket å se Solskjær live, men fikk aldri muligheten til å dra over. Historien forteller dog at han fikk en mulighet da Solskjær spilte for Norges U21-landslag mot England.

Da som ving i en middelmådig kamp som endte 2-2. Prislappen på 1.4 millioner pund var avskrekkende nok til at Francis valgte å takke nei.

PRESENTERT: Sir Alex Ferguson viste stolt frem sine nye spillere før 1996/1997-sesongen. Foto: Pa Photos

Kristiansunderens form for Molde tok seg opp og debuten på det norske A-landslaget kom. Kom gjorde også United-speider Jim Ryan for å se nordmannen.

Ni måneder etter at han kunne ha blitt Tottenham-spiller, så stod Solskjær der med United-drakten i hånden.

- Skulle vi hatt en sjanse til å hente ham, måtte vi ha agert før United kom på banen. Vi hadde muligheten, men vi gjorde det ikke. I ettertid er det lett å se at det var en tabbe av Tottenham, sa Moncur til united.no.

Smilende sammen med nysigneringene Jordi Cruyff, Ronny Johnsen, Raimond van der Gouw og Karel Poborsky ble Solskjær presentert for pressen på Old Trafford.

Men da nordmannen endelig fikk muligheten til å vise seg frem for sine nye lagkamerater på The Cliff, Uniteds gamle treningsbane, var det en av dem som trodde nordmannen hadde gått seg vill:

- Jeg så veldig ung ut. Roy Keane trodde da jeg kom at jeg var en ung prøvespiller som hadde vunnet en dag med Manchester United-stjernene, fortalte Solskjær i et intervju med SkySports.

Da Solskjær ankom United ble det gjort et poeng ut av at kristiansunderens navn ikke var det aller enkleste for engelskmenn:

- Det er veldig vanskelig å si navnet hans, og det er en utfordring å skrive navnet hans, men vi vet hvem han er, sa den legendariske SkySports-kommentatoren Martin Tyler kort tid inn i Solskjærs United-karriere.

Manisk opptatt

For det tok kun åtte minutter mot Blackburn, i hans første kamp på Old Trafford, før han fant nettmaskene. En lang ball med headet fremover av Cruyff, og Solskjær banket ballen på keeper Tim Flowers, fikk returen og satte den i mål.

Scoringer mot lag som Arsenal, Tottenham og Everton la premissene for en eventyrlig start. 18 seriemål og Premier League-tittelen på første forsøk gjorde at nordmannen ble en favoritt på Old Trafford.

EN STJERNE BLIR FØDT: Ole Gunnar Solskjær scoret i debuten mot Blackburn. Foto: Scanpix (NTB scanpix)

Historiene om at Solskjær studerte motstanderen nøye fra sin vante plass som innbytter er blitt godt fortalt, og mange har gjort et poeng ut av at han ofte analyserte forsvarerne han skulle møte.

En historie som kanskje beviser hvor manisk opptatt av fotball Solskjær egentlig var, selv som spiller, er det kanskje Jaap Stam som kan fortelle.

Den nederlandske bautaen ankom nemlig United fra PSV i forkant av 1998/1999-sesongen, og delte rom med nordmannen.

Stam, kjent som en av de tøffeste forsvarerne i europeisk fotball, måtte fint belage seg på klare meldinger på hotellrommene da spillerne hadde dødtid.

- Han snakket alltid om fotball. Da vi var på hotellene så skulle han se alle disse fotballprogrammene på TV. Jeg pleide å si «Ole, kan vi ikke se på noe annet?», sa Stam til AstroSport.

Da satt nordmannen foten ned:

- Han svarte «nei, nei, nei! Jeg må se kampen og systemene de spiller», så det var tydelig at han tenkte slik allerede da han selv spilte. Han vet nøyaktig hva han vil, han er en veldig bra fyr. Han vet hvordan han vil at laget skal spille, og hvordan ting skal gjøres, forklarte nederlenderen, som selv har trent blant andre Reading.

En annen som ofte delte rom med Ole Gunnar Solskjær i løpet av hans karriere var Trond Andersen.

Prøvespilte for RBK

I Clausenengen, Molde og på det det norske landslaget så var de to kristiansunderne ofte å se sammen.

Andersen husker godt at man kunne skimte en liten trenerspire i Solskjær fra tidlig alder.

- Jeg husker vi var på prøvespill i Rosenborg da var vi begge i Clausenengen. Jeg husker ikke helt årstallet, men vi var i andredivisjon begge to, og dette var på vinteren da vi skulle prøve oss med Rosenborg, forteller Andersen til Nettavisen.

- Vi tok Hurtigruta oppover, og det ble litt lite søvn på oss. Etter vi hadde trent med Rosenborg så var det et spillermøte nede i kjelleren der Nils Arne Eggen stod og evaluerte spillestil og slikt.

Da det ikke hadde blitt veldig mye søvn natta i forkant så vil man fort anta at de to ungguttene, etter en hard økt med 90-tallets store og mektige Rosenborg, ville være i overkant slitne.

Det stemte for én av de to kristiansunderne:

- Nils Arne stod der og prata, og jeg ble så trøtt at jeg sovna! Ole Gunnar var helt motsatt! Han synes det var kjempespennende å høre på der de satt og diskuterte spillestiler og taktikk og slikt, og det viser at han kanskje var tidlig ute på dette. Han snappa opp masse informasjon, sier Andersen.

SAMMEN PÅ LANDSEN: Trond Andersen (nummer syv) og Ole Gunnar Solskjær (nummer ti) spilte både på klubb- og landslag sammen. Foto: Tor Richardsen (NTB scanpix)

Han mener at det kanskje er litt overdrevent å mene at Solskjær konstant hungret etter informasjon på spillermøter, men at det var tydelig at han var opptatt av læring.

- På landslagene så merka jeg at han hadde med seg ideer fra hvordan de gjorde ting i United, og han tok med seg det med engasjement på landslaget som spiller. Jeg merka at han var bevisst, og hvordan ting skulle gjøres på dødballer for eksempel. Han hadde en formening om det, sier Andersen.

- Sammenlignet med meg selv så tenkte jeg ikke så mye på det. Men han var veldig tydelig på det også som spiller.

Solskjærs spillerkarriere i United kan utheves ved flere uforglemmelige øyeblikk:

- Målet mot Blackburn i debuten, åtte minutter etter å ha blitt byttet inn.

- Scoringen mot Liverpool i det 90. minutt i FA-cupens fjerde runde i 1998/1999.

- Fire mål på ti minutter som innbytter mot Nottingham Forest.

- Målet i comebacket mot Charlton Athletic i 2006.

Late in May 1999 ..

Men det er ett som står over alle, og som for alltid kommer til å stå over alle.

26. mai 1999, Camp Nou, Barcelona. Champions League-finalen mot Bayern München. United hadde hverken spilt eller vunnet en finale i turneringen siden 1968.

På stillingen 0-1, etter at Mario Basler hadde sneket et frispark inn, så byttet Sir Alex Ferguson inn Teddy Sheringham og Solskjær mot slutten av oppgjøret, i håp om å skaffe en utligning.

Hva som så skjer står skrevet for alltid i fotballhistorien, men det som kanskje ikke nevnes like ofte er at hovedpersonen selv kanskje ikke var like fornøyd med å score vinnermålet som man skulle tro.

Han hadde sett frem til å spille mer mot det tyske mesterlaget da lagkamerat Sheringham utlignet på overtid:

- Målet er selvsagt noe man drømmer om. Men da jeg scoret det, så var jeg helt i øyeblikket. Det er ikke slik at man kan forklare det, men det knuste drømmen min om å spille en halvtime til i en Champions League-finale, sa Solskjær i et intervju med SkySports.

ØYEBLIKKET: Scoringen mot Bayern München anses som Solskjærs aller største øyeblikk i United-karrieren. Foto: Mark Pain (Pa Photos)

- Da Teddy scoret tenkte jeg «wow, disse 30 minuttene i ekstraomgangene kommer til å gjøre meg til en bedre spiller», men så scoret jeg målet, og fikk ikke den opplevelsen. Den halvtimen ekstra der i en Champions League-finale ville ha vært en fin opplevelse for meg, men jeg foretrekker jo scoringen, smilte Solskjær i intervjuet.

En mye omtalt historie om Solskjær er ryktet om feiringen etter scoringen mot Bayern München.

Solskjær måtte, som kjent, legge opp grunnet en kneskade som aldri ville gi slipp. Det har vært et rykte om at den første kjenningen kom under feiringen av det avgjørende målet i Champions League-finalen.

Nordmannens feiring der han sklir bortover på knærne har blitt ikonisk, og selv om han innrømmer at han hadde litt vondt etter kampen, så stemmer ikke vandrehistorien:

- Jeg har hørt historien om at det var starten på skaden, men det var det ikke. Det er bare tull. Det skjedde i en annen kamp, og da må jeg nesten gi skylden til Paul Scholes og Cristiano Ronaldo. Og meg selv, sa Solskjær i et intervju med TV 2.

LES OGSÅ: Fotballhistoriens ti verste januar-overganger (+)

Karrierepunktum

Han forteller nemlig at da den da 18 år gamle portugiseren hadde ankommet Old Trafford, så stod Solskjærs posisjon litt i fare. Dermed måtte han vise seg litt ekstra frem:

- Det var første starten til Cristiano, og vi spilte på hver vår kant. Han var helt fantastisk, men den unggutten skulle ikke få vise seg frem så mye. Så var jeg sliten, men jeg kunne ikke spørre om å få gå av banen etter 80 minutter, sa Solskjær.

- Så spilte Scholes en pasning til meg som var litt for lang, og jeg måtte strekke meg etter. Så skulle jeg vende inn mot sekstenmeteren, men i det jeg tråkker nedpå så kjenner jeg at det er noe galt. Jeg skjøt, og løp rett av banen. Det er en av de største nedturene.

FEIRINGEN: Ole Gunnar Solskjærs feiring mot Bayern München ble famøs. Foto: Oli Scarff (AFP)

Mellom 2003 og 2007 måtte Solskjær igjennom hele syv operasjoner for en skade i kneet. Mellom 2003/2004-sesongen og 2005/2006-sesongen fikk nordmannen kun 24 kamper for United.

Han gjorde et comeback igjen i 2006/2007-sesongen, da som en av veteranene i laget, og formet blant annet en fryktet duo med lånestjernen Henrik Larsson, som dyttet United mot sin første av tre strake Premier League-titler fra 2006/2007-sesongen til 2008/2009-sesongen.

Sommeren 2007 måtte Solskjær igjen under kniven etter en smell på trening med det norske landslaget. 28. august 2007 kom meldingen: Ole Gunnar Solskjær legger opp som fotballspiller.

Kort tid etter ble det gjort klart at Solskjær skulle hjelpe til på treningsfeltet som angrepstrener for spillere som Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo, før han startet trenerkarrieren på reservelaget til United.

Spillere som Magnus Wolff Eikrem, Paul Pogba og Joshua King var alle innom Solskjær mellom 2008 og 2010, og med nordmannens stødige hånd var det flere spillere som fikk sine første kamper i United-drakta.

I 2009/2010-sesongen toppet nordmannen det ved å vinne Premier Reserve League, reservelagenes svar på Premier League, der Aston Villa ble slått etter straffesparkkonkurranse. Det var første gangen siden 2005/2006-sesongen at klubben hadde hevet trofeet.

DEN SKYLDIGE?: Ole Gunnar Solskjær gir Cristiano Ronaldo litt av skylden for den alvorlige kneskaden. Foto: Paul Ellis (AFP)





Den hjemvendte sønn

Da Molde slo på tråden for første gang før 2011-sesongen, klubbens 100-årsjubileum, så var var ikke nordmannen vond å be. Familien hadde bodd lenge i England, og det var på tide å flytte tilbake til hjemlandet etter 14 år i Manchester.

Etter å ha blitt fløyet tilbake i privatfly av Kjell Inge Røkke selv, så var det flere hundre journalister som hadde møtt opp da klubblegenden ble presentert i sin første hovedtrenerjobb.

- Nå flytter jeg hjem. Jeg har gjort en avtale med meg selv om at dette ikke skal være noen nomadetilværelse, fortalte Solskjær til NRK, og bekreftet at Sir Alex Ferguson selv hadde rådet ham til å ta jobben.

HJEM: Ole Gunnar Solskjær tok over Molde for første gang i 2011. Foto: Cornelius Poppe (SCANPIX)

- Alex Ferguson anbefalte meg å flytte hjem. Han sa jeg måtte velge eier, og folk jeg har rundt meg. Han syntes det var viktig for meg å flytte til Norge og begynne managerkarrieren min her.

Det som ble beskrevet som «halleluja-stemning» i Molde smittet fort over på garderoben, der blant andre Mattias Moström befant seg da nordmannen kom inn dørene.

- Jeg husker fortsatt da Solskjær ble presentert som trener for første gang før 2011-sesongen. Helt oppriktig, man ble ganske sjokkert, og det var et «wow-øyeblikk». Åpenbart, man kjente ham godt fra spillerkarrieren og det han hadde gjort med Uniteds reserver, fortalte Moström til The Guardian.

Og da Solskjær tok til treningsbanen så skulle Molde-spillerne få enda mer å venne seg til:

- Jeg tror en stor grunn til hvorfor han sjokkerte oss var måten han var på på trening. I store deler av Norge hadde man sverget til Drillo-fotballen, der ballen skulle frem i lengderetningen og det var mye fysikk og dødballer. Han rev det i stykker og ba oss bruke ballen, forklarte svensken.

LES OGSÅ: Toppløs-modeller, TV-stjerner og bloggere: Her er United-profilenes kjærester (+)

Nesten over natta så gjorde Solskjær Molde fra «den evige toer» til en reell tittelkandidat. I etterkant har det florert videoer av hvordan Solskjær beordret spillere på treningsfeltet blant annet:

- Er det en jævla sjanse for at noen av dere ønsker å skyte, hyler nordmannen i den kanskje mest omtalte videoen der han har sett seg lei av at Molde-spillerne spilte for mange pasninger.

- Dere kommer aldri til å score om dere ikke skyter, håndhevet nordmannen, som så satte spillerne i gang igjen. Og ikke bare skjøt Molde den sesongen, de scoret, og tok sin første tittel i klubbens historie.

Og skal man tro Moström, så er det nettopp Solskjærs evne til å levere de korrekte meldingene som gjorde at han fikk ting til å stemme i Molde, også helt fra starten:

- Han er en mester på å trykke på de riktige knappene for å få det han ønsker ut av folk. Noen spillere reagerer ikke så godt på å bli skreket på, noen trenger en arm rundt skulderen og det er ting han ser, fortalte Moström.

PÅ FØRSTE FORSØK: Ole Gunnar Solskjær ledet Molde til sitt første seriemesterskap. Foto: Svein Ove Ekornesvaag (Scanpix)

- Jeg tror det er hvorfor han skapte en slik atmosfære og tett bånd med oss i Molde. Jeg skulle likt å si noe ille om ham, men det kan jeg ikke. Det er litt galskap, men det er sant.

I MUTV-dokumentaren «Gunning for Glory» var ikke Solskjær i tvil om hva hans ønske var for Molde:

- Det viktigste da jeg kom til Molde var at jeg ville vi skulle spille på samme måte som United. Du kan si at jeg ønsket at vi skulle være et «mini Man. United», fortalte Solskjær.

Resultatet ble altså ligatittel på første forsøk med Molde, slik som det hadde blitt ligatittel på første forsøk som Manchester United-spiller.

- Han skjønte ingenting

Våren 2012 begynte ryktene å gå om at Solskjær kunne være på vei til Premier League, og Aston Villas amerikanske eier Randy Lerner hadde gjort det tydelig at han ønsket nordmannen som erstatter for Alex McLeish.

I mai 2012 landet Villa-sjefens privatfly i Kristiansund, og det ble innledet samtaler mellom Solskjær og Birmingham-klubben. Etter flere dager med spekulasjoner, der Solskjær også skal ha vært på besøk i England, hadde nordmannen gitt den tidligere Champions League-vinneren klar beskjed:

- Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle få forespørsler så tidlig. Jeg har vært hjemme i ett og et halvt år. Jeg leter ikke etter jobb. Ungene mine trives, konen min trives, jeg trives og jeg har hatt suksess, sa Solskjær på en pressekonferanse, og takket dermed nei til England.

WALISISK MARERITT: Det stemte overhode ikke for Ole Gunnar Solskjær i Cardiff. Foto: Marte Christensen (NTB scanpix)

Telefonen fra England skulle uansett ikke stå helt stille. For etter at Solskjær hadde ledet Molde til cupgull i 2013, etter at Rosenborg ble slått 4-2 i finalen, så var det en ny klubb fra den øverste divisjonen i England som forsøkte seg.

Denne gangen var det Cardiff, eier Vincent Tan og styreformann Mehmet Dalman, som blant annet hadde hjulpet Glazer-familien i deres oppkjøp av Manchester United, som satt på andre siden av telefonen.

Solskjær tok over jobben etter Malky McKay, og fikk oppgave med å hjelpe den nyopprykkede klubben som lå på 17. plass i Premier League etter 20 kamper spilt. De lå ett poeng ned fra direkte nedrykk.

Det startet godt med seier borte mot Newcastle i FA-cupen, før laget tapte 0-2 hjemme mot West Ham i det påfølgende oppgjøret. Tap mot Manchester United og Manchester City gjorde at nordmannen stod med tre strake tap i Premier League fra starten.

- Oles største problem var at han ikke klarte å bestemme seg. Han endret på laget, han endret formasjon og han endret taktikk nesten hver eneste gang uten noen form for mål eller mening, sier Keith Morgan, styreformann i Cardiff City Supporters Trust til Nettavisen.

Han forteller at nordmannen overhode ikke huskes positivt i Wales etter oppholdet sitt i klubben. På 30 kamper totalt for klubben, så tapte kristiansunderen hele 16 av disse.

- Beklageligvis så anses han som en fiasko. Han ble hentet inn av styreformannen som hjalp Glazers med å kjøpe United, og som selv er United-fan, mest på grunn av navnet sitt, men uten noen tanke på hvorvidt han var skikket til å trene eller lede laget, sier Morgan.

Solskjær hentet også inn flere spillere som floppet i klubben. Blant dem var nordmennene Jo Inge Berget, Magnus Wolff Eikrem og Mats Møller Dæhli. Andre navn Solskjær hentet inn var Kenwyne Jones og Federico Macheda.

NEGATIV: Keith Morgan, styrelederen for Cardiff City Supporter's Trust, har ikke noe pent å si om Solskjær. Foto: Phillip Nifield (Privat)

Etter sin inntreden forklarte nordmannen at det å tiltrekke seg spillere ikke var noe problem i Premier League-klubben:

- Alle navnene som popper opp her er og der er gode spillere. Agenter ringer meg hele tiden. Til og med spillere jeg kjenner fra før har tatt kontakt med meg og spurt om jeg kan være interessert. Vi må vente og se hva vi får gjort, sa nordmannen til blant andre Nettavisen på en pressekonferanse i januar 2014.

Selv om nordmannen forsøkte å hente inn de riktige spillerne, så ville det seg ikke. Ifølge Andy Mitten, som er en av de som følger Manchester United tettest, skal det uansett ha vært en konsensus om at Solskjærs ambisjoner kanskje var for høye:

- Ja, det var hans feil, og han kan nok lære av de feilene. Med på den andre siden, Cardiffs eier er veldig uforutsigbar. Han var ingen enkel mann å jobbe under, og jeg har snakket med flere spillere som spilte under Ole Gunnar i Cardiff, og de har sagt fine ting om ham, sier Mitten til Nettavisen.

NORDMENN: Jo Inge Berget var én av tre nordmenn Solskjær hentet til Wales. Foto: NTB Scanpix (Pete Thomas / Cardiff City Fc)

- De sier han forsøkte å spille en fotball man trengte bedre spillere til å utføre. Det er kanskje noe han kunne ha fått til med et Manchester United, men det er vrient å forsøke å gjøre i Championship.

Cardiff rykket ned fra Premier League, og etter en varierende start på tilværelsen i Championship var tiden over for nordmannen. I en pressemelding bekreftet Solskjær at han hadde valgt å trekke seg som Cardiff-sjef i september 2014.

Allerede da hadde han ikke spesielt mange som støttet ham - ei heller på tribunene skal vi tro Morgan:

- Det eksisterte aldri et punkt eller et øyeblikk der vi tenkte han måtte gå, men gradvis så bygget det seg nok opp til at selv de som hadde ansatt ham forstod at han skjønte ingenting.

Solskjær pakket koffertene sine, og flyttet tilbake til Kristiansund, og valgte å holde seg ute av rampelyset den første tiden etter bruddet med den walisiske klubben.

- Kan bli i Molde i 10-15 år

Nettavisen møtte Solskjær i Molde i forkant av 2017-sesongen i forbindelse med det årlige tabelltipset. Den gangen var nordmannen som en virvelvind, hilste og passet på alle som var. Alt fra kantinedamene, til de «gamle gutta» som satt inne i hjørnet.

Returen etter fadesen i Cardiff var da allerede noen sesonger gammel, og Europa League-triumfene mot Ajax, Fenerbahce og Celtic i 2015/2016-sesongen hadde lagt seg.

Det som lå foran Solskjær denne gangen var et nytt prosjekt, nye spillere og utfordringen om å bygge opp et nytt storlag inn mot fremtiden:

- Vi må sette mye større krav til kulturen i gruppa. I fjor var det enkelte perioder der det rett og slett ikke stemte, for å si det mildt. Vi hadde noen hendelser som ikke burde skje, og som leder må du ta noen grep, sa Solskjær til Nettavisen den gangen.

RETUR: Ole Gunnar Solskjær returnerte til Molde i 2015. Foto: Espen A. Istad (NTB scanpix)

Den gangen var han tydelig at han bygget sitt lag på premissene og historikken bak hans tidligere arbeidsgiver. For det skulle være litt Manchester United over Molde også denne gangen.

Før Solskjær ankom United i 1996 hadde nemlig den legendariske Liverpool-spilleren Alan Hansen kommet med det velkjente sitatet «you can't win anything with kids».

United, med unge David Beckham, Ryan Giggs og Gary Neville, gikk hen og vant seriegull etter at typer som Andrei Kanchelskis og Paul Ince hadde forsvunnet fra klubben.

- Det Alan Hansen sa den gangen er feil. Du kan vinne med unggutter, og de overrasker positivt om du gir dem den tilliten. På vårt beste så er vi, etter min mening, det beste laget i Norge, sier Solskjær.

Kun et Nicklas Bendtner-anført Rosenborg var bedre enn Molde den sesongen, men godfølelsen var tilbake, skal vi tro Mattias Moström:

- Han var den samme fyren da han kom tilbake. Døren var fortsatt åpen. Han var streng, men rettferdig, og han fikk også til å føle at vi stod samlet. Vi var hans lag, og vi stolte like mye på ham som ham gjorde på oss.

Skal man tro Solskjær selv, så var det ikke lenger noen tanke om å forlate Molde. Etter det korte eventyret i engelsk fotball hadde han nemlig ikke den samme iveren etter å dra ut i den store fotballverdenen igjen:

- Molde er en klubb jeg har vært med å bygge opp. Det er ny Ole Gunnar Solskjær, jeg har lært mye av motgangen i Cardiff, og jeg føler jeg hadde mye å tilføre Molde. De ni månedene jeg hadde i Cardiff var god læring, og jeg tror at jeg kommer tilbake som en bedre trener, og en som har et mer nyansert bilde på det.

POSITIVITET: Mattias Moström, her sammen med Erling Braut Haaland, var veldig positiv til Ole Gunnar Solskjær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Det sa Solskjær i en podcast med den svenske fotballjournalisten Olof Lundh så sent som i februar 2016. Den gangen var det Louis van Gaal som satt ved roret i United, mens han selv skulle gjenreise Molde.

- Jeg var hundre prosent sikker på at jeg skulle til Premier League sist gang, mens nå har jeg flyttet hjem med familien og slått meg til ro. Da blir jeg en bedre trener for mine spillere ved at jeg vet at dette kan vare i 10-15 år. Målet er ikke å dra til Premier League lenger.

På spørsmål fra den svenske fotballjournalisten på om han en dag ønsket å ta over som Manchester United-trener, så svarte nordmannen kjapt:

- Ja.

Så fulgte han opp med å forklare at det nok kom til å bli med den utopiske tanken:

- Jeg tror det er null prosent sjanse. Jeg har Manchester United-DNA, men skal man være realistisk så er det 0.00001 prosent sjanse, men det var det også som fotballspiller. Man vet aldri i livet. Hvis du har sett filmen «Dum og Dummere», så er det litt «so, you're telling me there's a chance»-scenen.

Tre og et halvt år senere så var prosentene noe høyere, og sjansen var mye større enn det de fleste kanskje hadde forestilt seg.

Tekstmeldingen

Like før juleribba stod på bordet, og Sølvguttene hadde sunget julen inn i 2018, så bekreftet Manchester United at de hadde valgt å gi José Mourinho sparken. Dette kom like etter et ydmykende 1-3-tap borte mot erkerival Liverpool.

I engelsk presse var det flere navn som ryktes inn som midlertidig sjef. Laurent Blanc var blant navnene som var nevnt, men navnet som begynte å gå mer og mer igjen? Ole Gunnar Solskjær.

I podkasten Fotballklubben med Thomas Aune og Aleksander Schau forteller Solskjær at det plutselig tikket inn en tekstmelding fra en velkjent herremann.

- Akkurat den første kontakten er gjerne en tekstmelding, så man ser hvilket nummer det er. Det er ikke alltid jeg tar telefonen når noen med ukjent telefonnummer forsøker å ringe, forklarte Solskjær i podkasten.

Meldingen var fra Uniteds berømte direktør Ed Woodward.

Så kom tankene og følelsene:

- Pulsen stiger når man vet at man kan ende opp ... , forklarte Solskjær, som hadde sett trekningen til Champions Leagues åttedelsfinale:

SMUGLET INN: Ole Gunnar Solskjær ble kjørt inn på treningsfeltet til United like før julen 2018. Foto: Oli Scarff (AFP)

- Trekningen skjedde på mandagen, like etter Liverpool-kampen. Så ble det PSG, og jeg sier til Noah (Solskjærs sønn red.amn): «der har de ingen sjans», mens nå må jeg tenke «jo, vi har en sjans!»

For i løpet av noen dager så var det ikke lenger «de», det hadde blitt «vi». For mens timene gikk, så akselererte ryktene.

Også Molde-sjef Øystein Neerland minner tilbake til da det plutselig kom ønske om dialog fra fotballøya:

- Det kom brått på meg at Ole faktisk var aktuell som trenervikar i Manchester United. Jeg hadde samtaler med Edward W (United-direktør Ed Woodward, red.amn), der han var klar på at de ønsket Ole som vikar ut sesongen, skriver Molde-direktør Neerland i en SMS til Nettavisen.

- Det var ikke noe vi ønsket å stå i veien for.

Nyhetsbildet ble snudd på hodet da Manchester United, ved en glipp, klarte å legge ut en video av Solskjærs scoring mot Bayern München, og snakket om ham som klubbens «midlertidig trener» før den offisielle bekreftelsen hadde kommet.

Kort tid senere kom bekreftelsen på en av norsk fotballs aller største nyheter i det 21.århundre: Ole Gunnar Solskjær skulle lede Manchester United ut sesongen.

STJERNESJEF: Ole Gunnar Solskjær fikk en god start med Paul Pogba og Fred i United. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren, sa Solskjær til Moldes hjemmeside, der de bekreftet at nordmannen var «lånt ut».

Etter å ha hentet inn United-kjenningen, og Ferguson-assistent, Mick Phelan fulgte også trenerne Richard Hartis og Mark Dempsey inn dørene på Old Trafford, slik de hadde gjort på Aker Stadion da Solskjær hadde tatt over Molde første gang.

Cardiff ble smadret 5-1 på bortebane i Solskjærs første kamp, og den gode stemningen var tilbake både blant supporterne og spillerne. Den virkelige syretesten skulle uansett komme noen måneder senere, i en av av Europas mest kjente metropoler.

Mirakelet i Paris

Slik som hans spillerkarriere kan fort mye av trenerkarrieren ha blitt definert med en kveld i Champions League. I returoppgjøret av åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain skulle nemlig pariserne bare valse over United.

PSG hadde vunnet 2-0 på Old Trafford, og spillere som Kylian Mbappé og Ángel di María hadde vist vei. Paul Pogba ble utvist på tampen og kom til å gå glipp av returoppgjøret.

Et hav av skader på spillere som Nemanja Matic, Ander Herrera og Anthony Martial gjorde at United måtte reise ned med flere unggutter. Purunge Tahith Chong, Mason Greenwood og Angel Gomes satt på benken, mens Scott McTominay skulle ta Pogbas plass på midten, sammen med Andreas Pereira.

Romelu Lukaku ga United ledelsen, før Juan Bernat utlignet og veldig mye virket kjørt. Så, etter en glipp i PSG-forsvaret, banket Lukaku inn sitt andre etter halvtimen spilt. Mot PSGs stjernegalleri turte United og Solskjær å stå tro til sitt system.

Og på overtid var det duket for et mirakel da dommer Damir Skomina fikk beskjed av VAR om å ta en titt på en blokkering fra Presnel Kimpembe på et skudd fra Diogo Dalot.

Straffespark.

Marcus Rashford, med fire minutter på overtid, banket ballen i mål og «mirakelet i Paris» var et faktum.

ØYEBLIKKET: Marcus Rashford overlistet Gianluigi Buffon og fullførte Uniteds mirakel i Paris. Foto: David Niviere (ABACAPRESS.COM)

- Med så mange poeng og gode resultater på rad, så forstod man kan det ganske fort. I tillegg slo de ut PSG på uventet vis. Da forstod nok alle at man ikke kom til å få sjefen tilbake, fortalte Mattias Moström til Nettavisen da den da midlertidige United-sjefen imponerte.

Det skulle ikke gå lang tid før United-ledelsen tenkte nøyaktig det samme. For selv med store navn koblet til sjefsstolen på Old Trafford, så kom bekreftelsen 28. mars 2019: Ole Gunnar Solskjær hadde signert en permanent kontrakt, og var Manchester Uniteds nye hovedtrener de neste tre årene.

Andy Mitten, som er tettere på United enn de aller fleste, mente at dette var tidspunktet da man skjønte at man stod ansikt til ansikt med noen helt spesielt.

- Jeg var blant flere som mente at han burde få jobben permanent etter den kampen i Paris, forteller Mitten til Nettavisen, som også uthever at det var en tydelig grunn til hvorfor Solskjær ble hentet inn som erstatteren til José Mourinho:

- Han kom inn, og skulle være den midlertidige treneren som fikk smilene tilbake og det gjorde han med en gang. Det første han gjorde da han flyttet over var å dra i julemiddagen til støtteapparatet, og jeg husker at da jeg solgte United We Stand (fanzinet som Mitten driver, red.amn) utenfor stadion før bortekampen mot Cardiff, så var stemningen helt ellevill.

MIRAKELMANNEN: Ole Gunnar Solskjær ledet United til en sensasjonell seier over PSG. Foto: Anne-Christine Poujoulat (AFP)

- Folk sang og vi hadde ikke engang spilt en kamp. Men det var en selvtillit der etter at Mourinho var borte. De scoret fem og det var en helt fantastisk start.

- Kommer til å snakke om en spesiell Solskjær

Etter store resultater som bortekampen mot Tottenham, der Mauricio Pochettinos lag ble slått og FA-cupseieren borte mot Arsenal på Emirates, så virket det som Solskjær hadde fått United på glid.

Selv om resultatene har dalt, og United tidvis har slitt, så forklarer Mitten at hans forståelse er at United aldri har vurdert å la nordmannen gå. Til tross for at store navn som nevnte Pochettino, og Max Allegri begge står uten jobb:

- Nei, jeg har aldri hatt den følelsen av at han har vært nær sparken. Og jeg har snakket med de høye herrene i klubbene, og sett dem rett inn i øynene. Ikke ved et eneste anledning har jeg hatt følelsen av at han skulle bli sparket, eller følt at han har vært nær sparken, sier Mitten.

I DET GODE SELSKAP: Ole Gunnar Solskjær slo Pep Guardiola sist de to møttes. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

- Det er fordi de er tålmodige, og de forstår at å endre trener hele tiden ikke nødvendigvis betyr at alt stemmer med en gang. Jeg har snakket med Solskjær både on- og off-record, og når jeg gjør det som journalist on-record, så vet vi alle hva han kommer til å si, forklarer Mitten.

Men når mikrofonene er slått av, så er han tydelig på at han har sett en helt annen versjon av kristiansunderen:

- Som supporter, så kan vi snakke mer direkte med hverandre. Og da sier han «jeg skal få dette til å stemme. Jeg vet hva problemene er, og jeg skal fikse dem. Jeg trenger tid, støtte og tålmodighet». Og jeg mener han fortjener alt det, sier Mitten.

Og det er prov på at ting kanskje begynner å stemme for Solskjær. Mitten påpeker selv at man ser fremtidsplanene med typer som Mason Greenwood, Scott McTominay og Brandon Williams.

Oppgjørene mot Tottenham og Manchester City, der Mourinho og Guardiola ble et nummer for små, er kanskje bevist på hvilket nivå United kan nå under Solskjær.

Under TV 2s sending var i hvert fall United-ikonet Darren Fletcher, som har blitt koblet til en direktørjobb i United, veldig tydelig på at han ser konturene av et lag som er bygget for suksess:

- Dette er den vanskelige veien, men det er den riktige veien. Vi som klubb forstår det, og vi vil kun at Manchester United skal bli suksessfulle igjen. Dette er veien, det kommer til å gjøre vondt og det blir flere tap, sa Fletcher i TV 2s studio.

Og la til:

- Jeg kommer tilbake hit om tre-fire år, og da skal vi snakke om at Ole Gunnar Solskjær har vunnet ligaen med disse unge spillerne.

