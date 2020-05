Ole Gunnar Solskjær åpnet opp i stort intervju: - Ønsker heller å ha et hull i troppen enn en drittsekk

Manchester Uniteds norske trener avga et langt intervju med en av de mest populære fanzinene.

Det er fanzinet United We Stand, som er drevet av den anerkjente Manchester-journalisten Andy Mitten, som har fått fatt i Ole Gunnar Solskjær.

I intervjuet snakker nordmannen ut om det aller meste som opptar både ham og hans lag i løpet av tiden han har sittet ved roret.

I den første delen av det som skal være et intervju delt over to utgaver av fanzinet fokuserte nordmannen i stor grad på hvordan han hadde opplevd starten i United.

- Vil ikke ha en drittsekk

Der var han tydelig på at den negative formen United opplevde i 2019 handlet i stor grad om at spillerne var slitne:

- I mars 2019 så var spillerne mentalt og fysisk slitne. Spillerne begynte å tenke negativt, mens det nå er positive tanker. Det var andre ting jeg ikke likte i fjor også, som vi ikke fikk ordnet før til sommeren, sier Solskjær.

Det skal i stor grad ha handlet om spillere som ønsket å spille, og Solskjærs ønske om å se flere av United-gutta ofre mer for å få til det ønskede resultatet på Old Trafford.

Dette har også vært mye av roten til hvordan nordmannen tenker på overgangsmarkedet:

- Jeg ønsker heller å ha et hull i troppen enn en drittsekk. Personligheten er så viktig. Vi er et lag i et lags omgivelser, du ønsker spillere som har personlighet og tæl, men også spillere som kan tilpasse seg, sier Solskjær, som også uthevet litt hvordan han arbeider:

- Vi har en utmerket analyse- og speidergruppe. De vet hva jeg ønsker, og jeg stoler på dem at de gjør jobben sin. Vi stoler på at de vet hva som skal til for å spille for Manchester United, sier nordmannen.

Han forteller at selv om det snakkes mye om hvordan United kan bruke penger på overgangsvinduet, så har han ikke fri bane til de spillerne han måtte ønske:

- Det er ikke alltid rosenrødt å være United-trener. Jeg kan ikke peke på spillere jeg ønsker. Vi diskuterer, vi lever i den ekte verdenen. Jeg kommer godt overens med Ed Woodward (Uniteds direktør, jour.amn).

Videre i intervjuet var nordmannen veldig tydelig på snakke om hvor viktig Bruno Fernandes hadde vært for troppen. Dette kom spesielt frem på en tur til Marbella midt i den engelske vinterpause:

- Vi var i Spania i en uke, og alle sammen traff hverandre bedre. Lagfølelsen var god, og vi hadde signert Bruno, som utgjorde en stor forskjell, sier Solskjær.

Bruno-jakten og José-møtet

Det kommer frem i intervjuet at United tittet lenge på Sporting-stjernen før de valgte å gjøre et fremstøt. Såpass gira var Solskjær at han tok personlig affære:

- Jeg dro for å se ham live. Det handlet nok mer om timing. Vi hadde signert Harry Maguire, Daniel james og Aaron Wan-Bissaka på sommeren. Jeg ønsker å bygge laget fra forsvaret og frem, det var min prioritet.

Til slutt snakket nordmannen lenge om hvordan «den» kampen mot Paris Saint-Germain i Champions League kanskje var hans store høydepunkt som United-trener.

Et annet interessant punkt var da Tottenham og José Mourinho, mannen Solskjær erstattet, ankom Old Trafford. Der var det Solskjær og Mourinho som kom i fokus:

- Vi snakket litt før kampen. Jeg hadde aldri møtt ham før, bare kort da han trente Chelsea og jeg var i Cardiff. Det var en hyggelig prat. Han klaget over bortelagets garderobe, de samme garderobene han selv hadde byttet, sier Solskjær.

- Det var en positiv atmosfære, det var fint å ha ham tilbake.

Med flere skader, og etter å ha tapt 1-3 hjemme, klarte United til slutt å karre seg videre mot den franske stormakten. Det er mye som er sagt og skrevet om den kampen, men rollen til brasilianske Fred skal ha endret seg drastisk for oppgjøret:

- Vi måtte spille smart, og vi endret system til kampen. I første omgang spilte vi 4-4-2 der vi satt dypt med to to dype spisser. Vi hadde et langt møte med Fred og Scott McTominay, sier Solskjær som uthever at assistentene Kieran McKenna og Michael Carrick spilte en viktig rolle.

- Fred spilte dette systemet for Sjakhtar Donetsk. Vi brukte en av kampene han hadde spilt for dem mot City for å vise hva vi ønsket at han skulle gjøre, forklarer Solskjær.

Planen skal i stor grad ha handlet om å ta pariserne på kontringene, og være raskere enn dem i omstillingen. Det lønte seg.