Ole Gunnar Solskjær bekrefter at Alexis Sànchez returnerer til sommeren: - Han skal motbevise dere

På onsdag er det Manchester-derby, men Solskjærs pressekonferanse handlet mye om overganger.

Ligacupen er kanskje ikke det som gir vann i munnen til fotballsupportere, men onsdag er det duket for et storoppgjør i turneringen - nemlig Manchester-derbyet.

Pep Guardiola og hans mannskap tok første stikk mot United, og tok med seg 3-1-ledelse etter det første oppgjøret på Old Trafford.

- Må huske PSG-kampen

Ole Gunnar Solskjær innrømmet på sin pressekonferanse fredag at laget hans tidvis ble feid av banen i det oppgjøret - og maner nå spillerne sine til å se tilbake på PSG-kampen for inspirasjon.

- Det så ut som det var ferdig til pause. De utspilte oss i perioder der. Så fikk vi målet vårt, og da føler vi at vi har en mulighet. Nå må vi hente tilbake PSG-minnene, for vi har gjort det mot gode lag tidligere, sa nordmannen.

Og la til:

- Det må være en perfekt kamp fra oss, hvis vi skal score to mål og samtidig ikke slippe inn. Slipper vi inn to, så trenger vi fire.

Tidlig i desember slo United City på Ethiad, i det som var en av lagets mest solide prestasjoner denne sesongen. Solskjær reflekterte litt tilbake til det oppgjøret, men kom igjen tilbake til «mirakelet i Paris» forrige sesong.

RETUR? Ole Gunnar Solskjær åpnet for at Alexis Sànchez stadig kan motbevise kritikerne sine i England. Foto: Miguel Medina (AFP)

- De har spillere på vei tilbake, og da vi slo de sist var de kanskje i en litt dårlig periode, men de har tatt seg opp. Vi har mistet McTominay og Rashford siden den dagen, så vi er litt svakere nå. Vi kan ikke bare forsvare oss heller, vi må holde ballen i laget og stresse de litt. Vi har gjort fantastiske ting i dette laget før, og PSG-kampen er et godt eksempel på hvordan man kan snu dårlige utgangspunkt til noe positivt.

- Sànchez kommer tilbake

Slik det engang er i overgangsvinduet, tok det ikke lang tid før de fremmøtte journalistene spurte Solskjær om oppdateringer på overgangsfronten.

Der kunne United-sjefen helle bøttevis med kaldt vann i årene på United-supporterne.

- Jeg har ingen oppdateringer å gi. Det var et bortkastet spørsmål! Jeg har ingenting å si nå, jeg er kun fokusert på kampen. Vi har spillere i troppen vi jobber for å få tilbake fra skade, men hvis det dukker opp noe på markedet så vil klubben se på det. Det er et vanskelig overgangsvindu, det har det alltid vært. Det er vanskelig, for klubbene vil ikke miste sine beste spillere, sa Solskjær, og kom med følgende oppsiktsvekkende uttalelse:

- Alexis Sanchez kommer tilbake til sommeren, og da skal han motbevise dere alle!

Akkurat det utsagnet fikk én av journalistene til å bryte ut «seriøst?», før seansen ble hastet videre.

ANONYM: Marcos Rojos forventede overgang bort fra klubben blir ikke noe av. Her ankommer han treningsfeltet nylig - i anonym stil. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Solskjær bekreftet også at Marcos Rojo etter alle solemerker blir værende i Manchester United også etter januarvinduet. Den argentinske stopperen har vært koblet med en overgang til Estudiantes, men sliter fortsatt med skade.

Nordmannen var dog ikke veldig interessert i å dele sine tanker om Liverpool- og Jürgen Klopps beslutning om å sende reservelag og trener til omkamp i FA-cupen.

- I 2000 dro vi til VM for klubblag, og vi angret kanskje på at vi trakk oss fra FA-cupen den sesongen. Nå er det lagt inn en uke med fri, og Klopp og alle andre må gjøre som de vil. Selv er vi fornøyde med at vi vant kampen vår (i FA-cupen).