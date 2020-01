Ole Gunnar Solskjær bekrefter brudd for Marcus Rashford: Kan være ute i flere måneder

Ole Gunnar Solskjær så seg nødt til å endre forklaringen på Marcus Rashfords skadeomfang. Nå bekrefter nordmannen at stjernespissen kan være ute i lang stund.

Før kampen mot Liverpool ble det klart at Manchester United måtte klare seg uten sin toppscorer Marcus Rashford de neste ukene.

Så sent som fredag håpet derimot Solskjær å få spissen klar til rivaloppgjøret. Det ble det derimot ikke noe av, og United tapte 2-0 mot sine argeste fiender.

- To-tre måneder

The Guardian-journalist Henry Winter på sin side mente søndag at skaden er av langt mer alvorlig grad, noe som kan føre til at Rashford er ute enda lengre.

- Rashford har hatt ett enkelt tretthetsbrudd i ryggen, men nå har han fått to etter Wolverhampton-kampen. Forventet å være ute i to-tre måneder. Han har også en løs beinbit inne i ankelen sin som krever operasjon for å fjerne. Han har spilt gjennom enorme smerter for å hjelpe til.

Og etter kampen bekreftet også Solskjær at skaden var langt mer omfattende enn han først ga uttrykk for.

- En stor feil

Nordmannen endret nemlig forklaringen sin vedrørende stjernespillerens skadeomfang før kampstart til etter oppgjøret var omme.

Først snakket den tidligere Molde- og Cardiff-manageren om at Rashford var ute «i noen uker», men i intervju etter kampen bekreftet Solskjær nyhetene Winter hadde sluppet.

- Han har fått en stygg skade, det er et tretthetsbrudd. Jeg er ikke noen doktor, men slikt tar vanligvis seks uker før det blir bra igjen i tillegg til at det er rehabilitering etter det, sa nordmøringen intervju med Sky Sports.

REAGERER: Brede Hangeland mener Ole Gunnar Solskjær gjorde en stor feil ved å bruke Marcus Rashford mot Wolverhampton. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Akkurat det får tidligere Premier League-proff Brede Hangeland til å reagere. Solskjær valgte nemlig å kaste inn på Rashford i midtukens FA-cupkamp mot Wolverhampton, til tross for at spissen akkurat hadde vært skadet.

- Det er lett å være etterpåklok selvfølgelig, men nå ser det ut som en stor feil. Det ville vært grusomt for United om de skal måtte klare seg uten ham i to-tre måneder.

Vurderer lånespillere

Med Rashford ute i potensielt flere måneder står de røde djevlene igjen med ytterst få alternativer på tre fremste posisjonene i laget.

Det får United-manageren til å vurdere lån som en måte dekke for de mange skadene.

Solskjær er nemlig ikke overbevist om at klubben kommer til å kjøpe en erstatter for Rashford nå i januar.

VURDERER LÅN: Ole Gunnar Solskjær bekrefter at Manchester United nå kanskje må se på kortsiktige løsninger. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Vi kan komme til å se på noen kortsiktige løsninger. Er den riktige spilleren der ute, som passer inn, kan vi kjøpe. Men er det noen lån tilgjengelig, er det også en mulighet, sier han ifølge Sky Sports.

Men Rashford er ikke den eneste spilleren Solskjær må klare seg uten. Fra før av er Paul Pogba, Scott McTominay, Marcos Rojo, Axel Tuanzebe og Timothy Fosu-Mensah utilgjengelige. Det skal likevel legges til at sistnevnte har gjort comeback med U23-laget uten smerter.

