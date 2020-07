Ole Gunnar Solskjær benekter at United er ute etter Bournemouth-profil

United-manageren dysser ned overgangsryktene, og sier at klubben ikke ønsker å signere Nathan Aké.

Etter helgens oppgjør mot Bournemouth skapte Solskjærs dialog med Aké overskrifter. I et videoklipp publisert av BT Sport uttalte nemlig nordmannen at klubben «trenger en venstrebeint midtstopper», og at Aké skulle «fortsette å gjøre det bra».

Under en pressekonferanse denne uken ble 47-åringen spurt om Aké-interessen. Da avkreftet United-manageren at klubben i det hele tatt er på utkikk etter en midtstopper i det kommende overgangsvinduet.

- Jeg har syv midtstoppere, så jeg vet ikke hvor det kommer fra. Vi har det fint, sier Solskjær, ifølge britiske Express.

HYGGELIG PASSIAR: Kameraene var tett på Solskjær etter kampslutt lørdag kveld. Samtalen med Nathan Aké satte ryktemølla i gang. Foto: Peter Powell

Trøbbel i forsvaret

Slik ting står seg har Manchester United Harry Maguire, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Phil Jones og Axel Tuanzebe som de mest åpenbare alternativene på stopperplass.

Chris Smalling og Marcos Rojo er begge på lån, og sistnevnte ser i alle fall ut til å ha spilt sin siste kamp for Manchester-klubben. Smalling har på sin side vist lovende takter for Roma denne sesongen, men foreløpig er det ikke blitt tatt noen avgjørelse rundt engelskmannens fremtid.

Ryktene om et kjøp av en midtstopper kommer i kjølvannet av flere svake prestasjoner den siste tiden. Maguire ble regelrett rundlurt av Junior Stanislas i helgens oppgjør mot Bournemouth, mens stopperkollega Bailly lagde straffe bare et par minutter etter at han ble byttet inn i samme kamp.

I tillegg har målvakt David de Gea også høstet en del kritikk denne sesongen.

Bournemouth kan på sin side bli tvunget til kvitte seg med flere av sine største stjerner. Både Joshua King og nevnte Aké skal være tilgjengelige, ettersom klubben er avhengig av å redusere kostnader inn mot neste sesong.