Ole Gunnar Solskjær er ikke fornøyd med kunstgresset til AZ Alkmaar

På torsdag fortsetter Europa-eventyret til Manchester United mot AZ Alkmaar.

Det er grunn til å tro at Ole Gunnar Solskjær gjerne skulle sett sitt Manchester United være i aksjon tirsdag eller onsdag i Champions League denne uken, men slik er det ikke.

På torsdag skal United i aksjon i Europaligaen, når AZ Alkmaar venter i Nederland.

- Man blir latere i hodet

Solskjær avholdt sin pressekonferanse på onsdag, og der kom det frem at nordmannen er bekymret over det faktum at United-stjernene hans nå skal spille 90 minutter på kunstgressunderlag - et kunstgress som angivelig er svakere enn det vi er vant med her i Norge.

Årsaken er at AZ ikke kan spille hjemmekampene sine på eget gress, ettersom taket på tribunen kollapset i august. Dermed spilles torsdagens oppgjør på Cars Jeans Stadium, som vanligvis er hjemmebanen til Ado Den Haag.

- Jeg er overrasket over at de har valgt å spille på denne banen. Jeg er vant med det fra Norge, men det er ikke det beste akkurat. Dette er en av de dårligste kunstgressbanene jeg har sett på lenge. Det er verre enn i Norge. Hjemme i Norge er banene langt mer moderne. Jeg tror det er trygt, men det er absolutt ikke det nyeste underlaget, sa Solskjær.

Og la til:

- Jeg er overrasket over at det trengs kunstgressbaner i dette klimaet, det er mer naturlig med forholdene i Norge. Jeg er overrasket, ja. Det er hva det er. Det er det samme for begge lag. Man må tilpasse spillet sitt, og visse deler av kampen vil bli annerledes. Det blir mindre taklinger, og man blir latere i hodet sitt – siden ballen alltid kommer frem uansett. Jeg vokste opp med dette, jeg er vant til det fra Norge.

UNDERLAGET: AZ Alkmaar-troppen er samlet på Cars Jeans Stadion. Foto: Eva Plevier (Reuters)

Tidligere onsdag ble det bekreftet at Paul Pogba ikke er blant United-stjernene som er med til Nederland. Solskjær bekrefter at franskmannen trenger mer tid til å hele ankelen sin.

- Han trenger mer behandling og hvile. Jeg hadde nok kanskje ikke risikert han på dette underlaget uansett - uansett om han var tilgjengelig for denne kampen.

Solskjær la også til at han ikke kunne si når Anthony Martial og Luke Shaw ville være tilbake i laget.

Manchester United står så langt med full pott etter én kamp i turneringen på nest-høyeste nivå i Europa, etter en lite overbevisende kamp mot Astana på Old Trafford forrige uke.

AZ Alkmaar spilte 2-2 borte mot Partizan i samme runde, da med én mann mindre på banen etter en utvisning. Solskjær har latt seg imponere av det nederlanske laget, men det skinner også gjennom at nordmannen gjerne skulle sett laget sitt spille Champions League-fotball.

- Ja, det blir en viktig kamp. Dette er turneringen vi spiller i nå, sa nordmannen kort.

En av Uniteds store akilleshæler denne sesongen har vært effektivitet foran motstanderens mål. Nå håper Solskjær at ungguttene han sender utpå mot Az Alkmaar vil gripe muligheten til å endre den tendensen.

- Fotball handler om å score mål. Ingen ønsker å bomme på sjanser. Det handler om å gripe mulighetene som kommer. Jeg håper at ungguttene som spiller i morgen er klare til å løpe - løpe i bakrom å avslutte sjansene sine.

VIL VINNE: Juan Mata holdt Solskjær med selskap på onsdagens pressekonferanse. Foto: Eva Plevier (Reuters)

- Ventetiden blir ikke for lang

Spilleren som ledsaget Solskjær på podiet denne onsdagen var Juan Mata, som nylig signerte en kontraktforlengelse med United.

Spanjolen var klar på at nå som han er inne i den siste delen av fotballkarrieren sin, er det trofeer som er hovedprioriteten.

- Det er hva det er. Rivalene våre spiller bra - og de vinner trofeer. Det er noe helt spesielt å være United-spiller, og hvis jeg kunne vunnet et viktig trofé mens jeg er her så ville det vært verdt ventetiden, sa den sympatiske spanjolen.

Og la til:

- Når både klubben og manageren sier at det vil ta tid (å få klubben tilbake på topp), så tenker jeg at ventetiden ikke vil bli for lang. Denne klubben ønsker alltid å vinne, og han (Solskjær) har også vunnet mye her som spiller. Selv har jeg også vunnet noen trofeer, og det er det jeg vil ha mer av. Jeg mener vi kan klare det, lagene rundt oss spiller veldig bra, men alt jeg fokuserer på nå er å vinne ting.

Avspark i Europaliga-oppgjøret mellom AZ Alkmaar og Manchester United er torsdag kolokken 18.55.

Oppgjøret kan som alltid følges i vårt livesenter!

