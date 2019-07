Ole Gunnar Solskjær forsvarer Paul Pogba: - Jeg kan gi ham en ny utfordring

Den franske superstjernen har gjort det klart at han ønsker å forlater Manchester United.

Ryktene har svirret rundt Paul Pogbas fremtid på Old Trafford den siste tiden, og det er blitt spekulert i om franskmannen kan være på vei vekk fra Manchester United i løpet av sommeren.

Tidligere har Pogbas agent, Mino Raiola, gjort det klinkende klart at han og den franske VM-vinneren ser for seg at Pogba forlater Manchester i løpet av sommeren.

Så tidlig som i april ble det rapportert at Real Madrid ønsket å hente franskmannen, og at trener Zinedine Zidane selv skal ha bedt om at klubben fra den spanske hovedstaden henter Pogba.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Ny utfordring

I et lengre intervju med den engelske avisen The Telegraph gjør Ole Gunnar Solskjær det klart at han ikke har noen problemer med sin franske superstjerne, til tross for usikkerheten rundt ham.

Manchester Uniteds trener er åpen om at han er veldig trygg på hvor han har sin midtbanegeneral:

- Jeg har ikke vært irritert over noe av det han har sagt fordi vi har mange samtaler og jeg vet nøyaktig hva Pogba tenker. Jeg kan gi ham en ny utfordring, sier Solskjær til den engelske avisen under Uniteds sesongoppkjøring i Australia.

Han er klar på at oppførselen til Uniteds nummer seks fortsatt er upåklagelig:

- Jeg har sagt mange ganger at Paul er en topp, topp fyr og en fantastisk spiller som aldri har vært et problem. Dersom vi får han til å spille på den måten han gjorde da jeg kom hit, så kommer han til å vinne dere over.

Selv om Solskjær er veldig tydelig på at han gjerne ser Pogba fortsette i United, så utelukket han ikke muligheten for at han kan forsvinne. Uansett var han klar på at United ikke har noe stående tilbud fra klubber hva angår Pogba.

- Jeg må være forsiktig, jeg kan ikke kaste meg inn i alle disse hypotetiske spørsmålene. Det er ingen bud. Det kan jeg si på alle spillerne, og dersom det ikke er noe bud så er det vi som må kjøpe de ut av kontraktene for at de ikke lenger skal være her, sier Solskjær videre i intervjuet.

Hva angår andre spillere som ryktes ut, for eksempel Romelu Lukaku som stadig kobles med en overgang til Inter, så var nordmannen klar på at «dersom spillere forsvinner, så må vi erstatte dem».

Les mer: Vidunderbarnet Takefusa Kubo forbauser Real Madrid-stjernene

Sánchez blir?

En annen som kan se ut til å bli værende på Old Trafford er Alexis Sánchez. Den chilenske stjernen hadde et godt Copa América med Chile, men skadet seg tidlig i semifinalen mot Peru.

Solskjær bekreftet at han «for øyeblikket» forestiller seg at 30-åringen spiller på Old Trafford også neste sesong. Det kan uansett virke som den tidligere Arsenal-spissen fortsatt må overbevise Solskjær:

- Jeg må hjelpe ham, men jeg kan ikke mate spillerne med teskje. De må ta sjansene de får. Alexis er klasse, og det viste han i Copa América. Så ble han skadet, men jeg tror ikke det er så ille, sier Solskjær.

- Jeg håper han blir klar til kampen mot Kristiansund (30. juli i Oslo) eller mot AC Milan (fire dager senere) slik at han har litt fotball i beina til sesongen starter, sier Solskjær.

Siden Alexis Sánchez ankom United i januar 2018 har han spilt 45 kamper for klubben. På de kampene har han levert kun fem scoringer og ni målgivende pasninger for «De Røde Djevlene».

Også han har vært koblet til Serie A, og klubber som Inter og Juventus skal begge ha vært i møter med hans agent, Fernando Felicevich.

Manchester United møter Leeds 17. juli i sesongoppkjøringen før Inter står på andre banehalvdel tre dager senere. Tottenham møter United 25. juli, før de tar turen til Oslo for å møte Kristiansund 30. juli. United avslutter oppkjøringen mot AC Milan 3. august.