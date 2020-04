Ole Gunnar Solskjær imponerte Wayne Rooney på treningsfeltet: - Hvordan vet du det?

Den legendariske engelskmannen tok deler av nordmannens råd som grunnlag for sin egen suksess.

Wayne Rooney er tidenes mestscorende både for Manchester United og det engelske landslaget. I løpet av sin legendariske karriere har han knust det som er av rekorder i engelsk toppfotball.

Med sine 253 nettkjenninger for de rødkledde fra Manchester ble han mannen som gikk forbi legenden Bobby Charlton, som tidligere hadde notert seg for 249 i løpet av sin karriere.

I sin spalte for den engelske avisen The Times, fortalte Rooney at han ikke anså seg selv noen klassisk spiss, og at han måtte lære seg rollen som sitt lags hovedangriper tidlig i karrieren.

Hadde sett på Solskjær

Ruud van Nistelrooy får mye av æren for å ha lært Rooney både om plassering på banen, og det å ha tålmodigheten til å ikke vike fra sin posisjon som angriper.

Engelskmannen forteller at han i sine yngre dager konstant ønsket å ha ballen, men at spiss-rollen gjerne betød at han måtte gå flere omganger der han kun rørte ballen én eller to ganger.

Etter å ha kopiert van Nistelrooys vanvittige treningsiver, var det en annen av Uniteds spisser som fikk Rooney sin oppmerksomhet. Den nåværende Derby-angriperen forteller nemlig at Ole Gunnar Solskjær hadde imponert ham stort.

- Før jeg signerte for United så hadde jeg sett Ole Gunnar Solskjær score alle disse målene ved å skyte mellom beina på forsvareren. Det var fantastisk! Så så jeg ham på trening og spurte «hvordan vet du hva forsvareren skal gjøre?», skriver Rooney i sin spalte.

RUUDBOY: Ruud van Nistelrooy (til venstre) viste Rooney hvordan man skulle spille spiss. Foto: Luca Bruno (AP)

- Det var ganske enkelt. Ole forklarte at når du viser at du skal skyte, så vil forsvarere stikke ut beina i et forsøk på å blokkere, og da åpner det seg et rom. Han perfeksjonerte den teknikken, skriver Rooney.

Han forteller videre at han selv benyttet seg av teknikken, og blant scoret mot Joe Hart i et Manchester-derby ved bruk av teknikken han hadde blitt viste av den nåværende Manchester United-treneren.

Solskjær og Rooney spilte i Manchester United sammen mellom 2004 og 2007. Rooney ankom United fra Everton, og sammen vant han og Solskjær Premier League-trofeet i nordmannens aller siste sesong.

Hadde startet med Kane

Rooney selv går igjennom flere av de store angrepsspillerne i løpet av de siste årene, og hyller blant annet Liverpool stort for hvordan de har klart å herje med flere av verdens fremste forsvarsrekker den siste årene:

- Salah og Mané gir en dybde ved å presse motstanderen, som igjen tillatter Firmino å komme dypt for å hente ballen. Da slapper midtstopperne litt av før de to brede angriperne kommer på diagonale løp for å angripe rommet, skriver Rooney.

- Det minner meg om hvordan Roma spilte da de hadde Francesco Totti som en «nummer ti», og to kvikke angripere som angrep bredt. Det er vondt å innrømme, men Liverpool har det beste angrepet i verden akkurat nå.

Selv om den legendariske 34-åringen mener uansett at det er en annen angriper som minner han mest om sin tidligere lagkamerat Ruud van Nistelrooy. Han spiller i Tottenham, og heter Harry Kane.

- Dersom jeg var treneren til Harry, så ville jeg ha fortalt ham at han må holde seg høyt i banen som en «nummer ni». Han største styrke er avslutningene, og han skyter så godt at fra 20 meter og innover så burde han hamre til hver gang han får muligheter, skriver Rooney.

IMPONERT: Wayne Rooney håper Harry Kane tar hans målrekord for England. Foto: Adrian Dennis (AFP)

- Harry er en klassisk nummer ni, og det nærmeste jeg har sett noen komme Ruud van Nistelrooy. Dersom jeg skulle ha startet et lag, så hadde jeg startet med Harry Kane. Deretter hadde jeg bygget resten av laget rundt ham.

Som nevnt, så er det Rooney som er tidenes målscorer for det engelske landslaget. Han stoppet til slutt på 53 nettkjenninger for nasjonen, også her var det Bobby Charlton han slo for å sikre rekorden (49).

Harry Kane har, i skrivende stund, 32 mål for det engelske landslaget. Rooney er tydelig på at han tror det kun er et spørsmål om tid før Tottenham-angriperen stjeler hans rekord:

- Det er ikke lenge til Kane tar min rekord, og det kommer til å være et stolt øyeblikk for meg. Jeg har aldri vært en egoistisk spiller, og det hadde vært fantastisk for England om Harry tok den rekorden, skriver Rooney.

