Ole Gunnar Solskjær lar seg inspirere av Netflix-dokumentar

Manchester United-manageren var en del av klubbens storhetstid på 90-tallet, og det samme var Michael Jordan med Chicago Bulls.

Den norske manageren var gjest i BBC-programmet «Football Focus» på lørdag, og da snakket han løst og fast om hvordan tiden har vært i det siste, nå som koronapandemien har satt fotballen på vent på ubestemt tid.

- Jeg tror ikke at jeg har gjort ting annerledes enn andre. Du ser på TV, du ser på serier, og du må koble deg fra fotballen. Du finner Netflix, du finner «The Last Dance» med Michael Jordan!, var noe av det Solskjær sa, gjengitt av Manchester Evening News.

- Så mange likheter

Den omdiskuterte Netflix-dokumentaren har vært en stor suksess til nå, og den går i dybden, både på- og utenfor banen, rundt det legendariske Chicago Bulls-laget med Michael Jordan som vant seks titler fra 1991 til 1998. På samme tid herjet Manchester United i Premier League, og «de røde djevlene» vant også flere titler med Solskjær på laget.

- Det tar meg tilbake til da jeg spilte, og det fantastiske laget med Sir Alex Ferguson. Michael Jordan, som en leder, du tenker med en gang på Roy Keane. Det er så mange likheter fra laget mitt, når jeg ser det laget til Jordan. Det har vært inspirerende og flott å se på, sa nordmannen, ifølge Manchester Evening News.

Se traileren av Netflix-dokumentaren med Michael Jordan her:

- Tittelutfordrer neste sesong

For øyeblikket er Liverpool 37 poeng foran Manchester United i Premier League som har stoppet opp på grunn av koronaviruset. Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville sa nylig i et intervju at han tror Manchester United kan utfordre om tittelen neste sesong.

- De trenger å hente tre eller fire kvalitetsspillere, sier Neville.

Den tidligere United-backen legger til at han også likte det han så av Solskjærs lag i perioden før ligaen stoppet opp. Det gjør ham styrket i troen på at vi vil se et annet United-lag neste sesong.

Han tror at United vil klare å utnytte den uforutsigbare situasjonen på overgangsmarkedet i sommer forårsaket av pandemien, og at det gir han troa på at Solskjær kan ta United til nye høyder neste sesong.