Ole Gunnar Solskjær møtte pressen før møtet med Wolverhampton

Nordmannen bekreftet også at Alexis Sànchez er i forhandlinger med flere klubber.

Fire poeng på to kamper er fasiten for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær etter to runder i Premier League - og på lørdag får storklubben besøk av Crystal Palace på Old Trafford.

Fredag formiddag var det duket for Solskjærs ukentlige oppdatering med pressen, og selvfølgelig var det straffespark og Paul Pogba som ble hovedtemaene under seansen.

- Det blir en tøff kamp, som alle kampene i Premier League er. Alle lagene gir deg en ny utfordring. Palace er velbalanserte, har masse fart i angrepet sitt - og er gode på dødballer, sa Solskjær.

Og la til:

- Vi må kjempe for hver eneste ball, og være trygge på dødballene som kommer vår vei.

(+) LES OGSÅ: Spillerne fikk sjokk av Fergusons reaksjon etter Cantonas kung-fu-spark

- Det er ikke et anarki

På spørsmål om Solskjær hadde merket en endring i lagånden fra laget som spilte uavgjort mot Palace forrige sesong, innrømmet Solskjær at han selv var opptatt med Molde den dagen.

- Jeg så ikke denne kampen forrige sesong, men jeg hørte at Palace hadde noen gode kontringer og at Zaha var nære å score? Sesongoppkjøringen vår har vært veldig bra. Samholdet er fantastisk, og vi har masse energi og lidenskap. Det så dere mot Wolverhampton. Alle er i bedre form denne sesongen, og når man er i god fysisk form er det enklere å være sterk mentalt også.

Etter poengdelingen mot Wolverhampton var den store «snakkisen» Paul Pogbas straffebom. Franskmannen mottok noen grusomme meldinger på sosiale medier, og i etterkant skal politiet ha blitt innkoblet for å etterfølge anklagene om rasisme.

- Paul har det bra. Han er sterk. Dette gjør han bare sterkere. Jeg kan ikke tro at vi sitter her i 2019 og snakker om disse tingene. Sosiale medier er et sted hvor mennesker kan gjemme seg bak falske identiteter, men det er ikke min jobb å fikse. Vi må gjøre noe med dette - myndighetene må gjøre noe med de som sprer hat. Man får jo egentlig bare vondt av disse menneskene. De må jo ha problemer selv, sa en oppgitt Solskjær.

FORTVILER: Paul Pogba fortviler over sitt bortkastede forsøk fra ellevemteren mot Wolverhampton. Foto: Carl Recine (Reuters)

Twitter har i etterkant av situasjonen bekreftet at de skal i møte med Manchester United for å sørge for at lignende ikke skal gjenta seg. Selv var Solskjær usikker på hva som kan gjøres, men er klar på at noe må skje.

- Når det kommer til drapstrusler og rasisme så må det skje noe. Hva kan vi gjøre som klubb? Vi kommer ikke til å stenge profilene til spillerne våre, men vi er nødt til å få en slutt på disse hendelsene.

(+) LES OGSÅ: Sir Alex Ferguson: Åtte historier

Manchester United-spillerne gikk selv ut og støttet Pogba på sosiale medier, noe Solskjær mener faller spillerne hans naturlig.

- Det er naturlig for spillerne å slå ring rundt Pogba. Det er naturlig for oss som mennesker. Du kommer aldri til å se noen av oss kritisere hverandre i sosiale medier. Vi vinner og taper sammen, sa United-sjefen.

Ville ikke snakke om Lukaku, bekrefter Sànchez-forhandlinger

Hva gjelder hvem som tar neste straffespark, så kunne ikke nordmannen bekrefte noe som helst - annet enn at United-supporterne igjen vil se Pogba score fra ellevemeteren på et tidspunkt.

- Vi får se hvem som tar det neste straffesparket. Dere kommer til å se Pogba score på straffespark for Manchester United igjen! Rashford var ikke sur eller noe. Det er ikke noe ondt blod mellom de to.

- Det er ikke sånn at jeg har latt spillerne ta ansvaret for dette. Vi har to straffeskytere. Det er ikke et anarki, det er to stykker som er nominerte som straffetagere.

Etter sin overgang til Inter, har Lukaku uttalt seg noe negativt om hvordan han opplevde sin siste tid som United-spiller. Dette var et tema Solskjær ikke ønsket å gå nærmere inn på, men det var ikke vanskelig å tyde på kroppspråket til United-sjefen at han ikke var spesielt fornøyd med det som har kommet frem i pressen.

LES MER OM DET HER!

Avslutningsvis bekreftet også Solskjær at Alexis Sánchez er i samtaler med flere klubber om en overgang, men at ingenting er sikkert enda.

- Det er fortsatt samtaler med noen klubber. Han jobber hardt, og vi får se i september hva som skjer.