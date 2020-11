Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i hardt vær etter svak sesongstart

Fotballeksperter river seg i håret over det Manchester United leverer både på banen og på overgangsmarkedet.

Det har ikke manglet på kritikk mot Manchester Uniteds svake forestilling mot Arsenal på Old Trafford søndag.

Roy Keane, som figurerte som ekspert for BT Sports for anledningen, mente at denne spillergruppa til slutt vil få Ole Gunnar Solskjær sparket som United-sjef, etter det som var hans 100. kamp som manager for de rødkledde.

- Ti skritt i feil retning

I dagene som har gått siden har heller ikke kritikken mildnet nevneverdig, og Tony Cascarino, tidligere fotballspiller og nå ekspert for TalkSport, mener Solskjær hadde fått sparken i enhver annen toppklubb i Europa nå.

- Du er United-manager! Dette er ikke akseptabelt. Det har vært tider hvor man tenker at dette går i riktig retning, men mot Arsenal var det ti skritt i feil retning. De ble utklasset og ydmyket på alle fronter. De overkjørte United. Tape hjemmekamper på måten de gjorde også mot Crystal Palace, det går bare ikke, sa den frittalende fotballeksperten.

Og la til:

- Er du manager for Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona eller mange andre storklubber, så får du sparken med disse resultatene og tabellplasseringen - selv om det bare har vært syv runder. Det er fakta.

Les også: Alt det siste fra overgangsmarkedet!

REAGERER: Troy Deeney stusser over Uniteds overgangspolitikk. Foto: Julian Finney (AP)

Troy Deeney har også tatt på seg rollen som fotballekspert for TalkSport, og heller ikke kraftspissen er nådig i sin dom over Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

- De har akkurat brukt 40 millioner pund på en spiller, som så langt har spilt 90 minutter med fotball. Tenker de bare på navn når de handler spillere? Overgangsmarkedet er viktig! Se på Manchester United, når hadde de sist en rekke med overgangsvinduer med en klar plan?

Spilleren Deeney snakker om er etter alle solemerker Donny van der Beek, som har til gode å spille seg til en fast plass på Solskjærs midtbane så langt denne sesongen.

Mot Arsenal var det Scott McTominay og Fred som startet på den sentrale midtbanen, uten at de klarte å overbevise United-legenden, Paul Scholes.

FORBAUSER: Uniteds bruk av Donny van der Beek får eksperten til å reagere. Her med Paul Pogba og Fred i bakgrunnen. Foto: Andrew Yates (Pa Photos)

- Dette var noe av det verste jeg har sett av United på Old Trafford. Jeg sa det allerede i pausen, hvis du skal få det beste ut av dine mest kreative spillere som kan skape mål, så må den sentrale midtbanen ha en form for kontroll og ballinnhav. Det manglet rett og slett kvalitet fra de to. De spilte som midtstoppere, ikke midtbanespillere. Det manglet kamp, innsats og vilje til å få ballen frem i banen og skape sjanser, sa Scholes etter kampslutt.

Deeney mener igjen dette handler om en langsiktig plan, en langsiktig plan han mener United per dags dato ikke har.

- Se bare på Klopp. Han begynte å bygge lag umiddelbart. Det skjer ikke i United. De hentet Odion Ighalo, en god venn av meg, men så erstatter de han med Edinson Cavani? De er like spillertyper, så da betyr vel det at Solskjær ikke stolte på Ighalo.

Solskjær savnet intensitet

Søndag kveld fortsatte altså den svake hjemmeformen til United denne sesongen, etter at Paul Pogba på klønete vis ga bort et straffespark til Arsenal mot tampen av oppgjøret på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær var ikke spesielt fornøyd med det han fikk se fra sine elever.

- Vi møtte ikke opp til første omgang. Intensiteten og tempoet var ikke der, og de var bedre enn oss. De skapte noen brukbare sjanser. I den andre omgangen så det ikke ut til at de skulle score, bortsett fra straffen. Vi spilte bedre i andre omgang, men vi må møte opp med mer intensitet, sa Solskjær til Sky Sports.

Les også: Lagerbäck langer ut etter lekkasjer: - Amatører

Nordmannen ble naturligvis også bedt om å kommentere straffesituasjonen.

- Hold deg på beina der. Gutten er på vei ut av sekstenmeteren, og Paul vet at det er en billig straffe å gi bort. Akkurat som den Nemanja nesten fikk straffe på. Det er mer kontakt der enn på den Paul lager, men det er en annen diskusjon, sa Solskjær.

Solskjærs neste mulighet til å overbevise ekspertene kommer allerede førstkommende onsdag, når Istanbul Basaksehir venter til dyst i Champions League.