Ole Gunnar Solskjærs Twitter-konto er slettet

Manchester United-sjefen ser ut til å ha tatt drastisk grep på sosiale medier.

Nordmannen har tidligere bekreftet at det faktisk er han som eieren av kontoen med brukernavnet «olegs26_ole». Dersom man søker opp den brukeren nå, så vil man få beskjed om at kontoen ikke lenger eksisterer.

Det har ikke blitt gitt noen grunn til hvorfor nordmannens konto nå er borte

- Jeg er ikke så veldig innpå Twitter, det har vært en del kontoer som har kunnet ligne på min. Men de som kjenner meg vet at det bare er tull, sa Solskjær i podkasten Fotballklubben med Aleksander Schau og Thomas Aune.

Les mer: Hevder Sir Alex Ferguson ønsker å se John McGinn i Manchester United

- Men ja, det er meg. Jeg har bare ikke fått en sånn blå hake, sa Solskjær, som bekrefter at han tidvis har vært inne og sjekka for å holde seg oppdatert på analytikere og fotballtenkere.

Et skjermbilde Nettavisen har funnet viser hvordan Twitter-kontoen så ut i mai 2019. Solskjær hadde over 120.000 følgere, men var lite aktiv - noe «bioen» er et tydelig eksempel på.

KONTOEN: Slik så Twitter-kontoen til Ole Gunnar Solskjær ut i mai 2019. Språket er tilfeldigvis nederlandsk.

«Toppbildet» var et foto av Ole Gunnar Solskjær, Ryan Giggs og Diego Forlan.

Det er ikke første gangen Manchester United-spillere – eller trenere, har sett seg nødt til å fjerne seg fra sosiale medier.

Etter 2-1-tapet mot Manchester City i 2016, måtte Daley Blind og Jesse Lingard slå av muligheten til å kommentere under innleggene deres. De hadde da sett seg lei på hetsen.

José Mourinhos siste hele sesong med Manchester United endte med finaletap i FA-cupen mot Chelsea. I kjølvannet av tapet slettet portugiseren sin Instagram-profil med 2,8 millioner følgere – angivelig også dette som følge av regelmessig hets

Tidligere har Solskjær vært tydelig på at sosiale medier er en arena han ikke har særlig mye til overs for.

Etter oppgjøret mot Wolverhampton tidligere denne sesongen var det Paul Pogba som fikk føle Twitter-trollenes vrede da han bommet på et avgjørende straffespark - og i etterkant gikk både Manchester United og spillerne hardt ut mot rasisme på sosiale medier.

- Paul har det bra. Han er sterk. Dette gjør han bare sterkere. Jeg kan ikke tro at vi sitter her i 2019 og snakker om disse tingene. Sosiale medier er et sted hvor mennesker kan gjemme seg bak falske identiteter, men det er ikke min jobb å fikse. Vi må gjøre noe med dette - myndighetene må gjøre noe med de som sprer hat. Man får jo egentlig bare vondt av disse menneskene. De må jo ha problemer selv, sa en oppgitt Solskjær i august.

Twitter gikk ut i etterkant av situasjonen og bekreftet at de skulle i møte med Manchester United for å sørge for at lignende ikke ville gjenta seg.

Les mer: City-stjerne kan bli straffet for tweet om lagkamerat

Selv var Solskjær usikker på hva som kan gjøres, men var klokkeklar klar på at noe må skje.

- Når det kommer til drapstrusler og rasisme så må det skje noe. Hva kan vi gjøre som klubb? Vi kommer ikke til å stenge profilene til spillerne våre, men vi er nødt til å få en slutt på disse hendelsene, var Solskjærs klare budskap.

Nå har i alle fall nordmannen gått foran med eksempel, årsaken til at kontoen nå er slettet er ukjent. Det er ikke utenkelig at den siste tidens sviktende resultater kan ha vært utslagsgivende.