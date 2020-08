Ole Klemetsen reagerer etter Brækhus-tap: - Det verste en bokser kan gjøre

Nå mener Klemetsen at Brækhus bør gå for returkamp, og han er ikke enig i at kvinneboksing blir det samme uten «The First Lady».

- Først og fremst ufattelig trist at boksedronninga vår og den beste vi har hatt i Norge noen gang taper kampen sin og alle titlene. Men det står ingenting tilbake for det hun har gjort uansett, sier Ole Klemetsen.

Cecilia Brækhus kunne natt til søndag bli historisk som den eneste noensinne til å forsvare et tittelbelte 26 ganger rad, men oppgjøret i USA ble heller en gedigen nedtur, og i hennes 37. proffkamp sa det stopp.

LES OGSÅ: Cecilia Brækhus mistet tittelbeltene etter tap mot Jessica McCaskill

Det ble klart etter at Brækhus sin motstander McCaskill ble tildelt seieren på poeng etter 10 knalltøffe runder, og Brækhus tapte sin første proffkamp i karrièren.

Ikke enig med Brækhus

Klemetsen understreker at han ikke har fått sett hele kampen direkte, men den tidligere proffbokseren har sett litt i etterkant.

«The First Lady» vakte oppsikt etter kampen da hun ikke ville ikke svare på når, eller om, vi får se henne i ringen igjen.

FØRSTE TAP: Jessica McCaskill ble for sterk for Cecilia Brækhus, og bergenseren gikk på sitt første profftap noensinne. Foto: Ed Mulholland / Matchroom (NTB scanpix)

- Jeg har gjort så mye, og jeg savner familie og venner. Kvinneboksing er på et utrolig sted nå, så de klarer seg bra uten meg, sa hun rett etter kampen.

Klemetsen er ikke helt enig i det.

- Det er trist å høre, og det synes ikke jeg. Hun har vært den beste i alle år, og kvinneboksing blir ikke det samme uten henne, det er helt sikkert, mener han.

Klemetsen synes som de fleste andre at det var overraskende at Brækhus tapte mot McCaskill.

- Du skal vinne med god margin hvis du skal slå mesteren heter det på fagspråket. Den andre bokseren må vise at den vil mest, og er mest aggressiv og er mest villig til å vinne og det skal belønnes i proffboksing. Dessverre tyder det litt på meg at hun ikke var i god nok form og det er alltid forferdelig trist. Men det er en typisk ting som skjer når du gjerne er i slutten av karrièren. Og da snakker jeg for min egen del, forteller Klemetsen, som la opp i 2001 etter å ha tapt sin siste kamp mot Thomas Hansvoll.

Frykter Brækhus undervurderte motstanderen

Klemetsen har selv en lang karrière bak seg som proffbokser, en karrière som besto av 45 seire og 6 tap. Han er redd Brækhus undervurderte motstanderen sin.

IKKE DET SAMME UTEN BRÆKHUS: Bokselegenden Ole "lukkøye" Klemetsen håper ikke Cecilia Brækhus legger opp, og mener kvinneboksing ikke blir det samme uten hun. Her fra "The Homecoming", hvor Brækhus bokset hjemme i Norge. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Jeg frykter at hun kanskje ikke var i den formen hun burde vært i, og at hun undervurderte motstanderen. Det er den verste tingen du kan gjøre som bokser. Det har jeg selv erfart, ikke minst i min siste kamp mot Hansvoll. Undervurdering spilte en stor rolle i min kamp, og det gjorde det nok antagelig i denne kampen også. Det er en stygg uvane og en stygg ting å gjøre i boksing og idrett generelt. Undervurdering av relativt svake motstandere det er en uting, det skjer ofte og det får stygge konsekvenser, konstaterer 48-åringen.

- Hvorfor tror du hun undervurderte motstanderen?

- Sånn er det når du er best. Og når du møter motstandere som på papiret er dårligere, så er det ofte farlig. Da er det viktig å ha de rette folkene rundt seg som ikke bare jatter med, men som da forteller: «Følg med, hun her kan ditt eller datt», eksemplifiserer han.

- Og ikke glem at motstanderen møter opp 190 prosent klar for denne kampen. Kanskje i motsetning til deg selv som tar litt lett på det, forklarer han.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Brækhus, men har så langt ikke fått svar.

LES OGSÅ: Guardiolas formasjonsvalg i tapet mot Lyon vakte oppsikt: - Ikke bra

Klemetsen vil ha returmatch

- Tror du hun er gira på å slå tilbake?

- Ja. Hun er bedre enn den motstanderen hun var opp mot. En returmatch bare for å vise at dette her ikke var hun, og vinne tilbake beltene og heller avslutte karrièren med seier og vise at hun er bedre, det synes jeg hadde vært det rette å gjort nå, sier Klemetsen, før han avbryter seg selv:

- Men for all del, ikke misforstå, hun har overhode ikke noe mer hun trenger å bevise, hverken for seg selv eller noen andre. For hun har vist mer enn nok. Men alltid trist med et tap normalt sett, sier Klemetsen.

Om Brækhus bestemmer seg for å legge opp nå, mener Klemetsen at hun kan se tilbake på en fantastisk karrière, hvor hun også har vært en foregangperson.

- Det er hun som har satt kvinneboksing på kartet, og ikke minst fikk boksing lovlig til Norge. Uten hun hadde vi aldri fått det til, og det er alle vi som driver med boksing og har drevet med boksing evig takknemlig for, avslutter han.