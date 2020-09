Ole Martin Årst hyller Glimt-juvelen: - Når du herjer som du gjør mot Milan, så kan du gjøre det mot de fleste

Hauge herjet mot AC Milan i torsdagens oppgjør, og nå mener Årst at 20-åringen er klar for nye utfordringer.

Bodø/Glimt måtte torsdag kveld ta farvel med drømmen om Europa League, etter å ha tapt 3-2 for et AC Milan som måtte stille til start uten en koronasmittet Zlatan Ibrahimovic.

En som har levert på aller høyeste nivå i Norge de siste to årene er Glimts Jens Petter Hauge, og i tapet for den italienske storklubben viste juvelen seg nok en gang fra sin beste side, og bidro med både assist og scoring.

- Når du herjer som du gjør mot Milan, så kan du gjøre det mot de fleste

En som mener at Hauge nå er klar for et nytt karrieresteg er Eliteserie-ekspert i TV2, Ole Martin Årst.

- Tro meg, etter den kampen i går er det nok langt flere interessenter og klubber som har fått opp øya på ham. For én ting er at de ser at han herjer i norske Eliteserien, men de leter etter svar på hvordan han gjør det for eventuelle landslag, og mot andre klubber ute i Europa. Og det fikk de svar på i går. Når du herjer som du gjør mot Milan, så kan du gjøre det mot de fleste, sier Årst til Nettavisen.

Bør han få plass på landslaget nå?

- Ja, men det har jeg jo egentlig ment tidligere også. Vi trenger en sånn type kant. Han har de kvalitetene, som ikke nødvendigvis er skapt for Lars Lagerback, men når du leverer såpass bra over lang tid, og også gjennom kampen i går, så bør det ikke være noen tvil, forteller han.

A-LANDSLAGET NESTE? Ole Martin Årst mener 20-åringen er klar for å ta steget opp fra U21-landslaget. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

På spørsmål om hva som så bør være det neste steget for Hauge, avslører Årst en samtale han hadde med nettopp Glimt-juvelen tidligere i sommer, da Cercle Brugge nærmet seg 20-åringens signatur.

- Jeg fikk jo snakket litt med ham tidligere i sommer, da det sto på som verst og han måtte ta en beslutning med tanke på Cercle Brügge. Jeg frarådet han veldig til å reise dit, både på grunn av at han ikke burde stikke fra gullmuligheten med Glimt, og fordi han har potensiale og kvalitetene til å være på et høyere nivå enn en medium klubb i Belgia. Så jeg var litt letta for at han ikke hoppa på det. Jeg tror at han kan finne en bedre klubb enn det, for eventuelt å ta et steg videre etter det.

Årst: - Ble som jeg forventa

Årst er også klar på at Glimt bør være fornøyde med sin opptreden på mektige San Siro, selv om han totalt sett ikke er så overrasket over hvordan kampbildet så ut.

- Glimt leverte en særdeles god kamp totalt sett. De var litt uheldig der, men de hadde en dårlig periode i første omgang der de ble hardt straffa, forteller Tromsø-legenden, og fortsetter.

- Men skal jeg være ærlig så ble kampen som forventa. Jeg hadde ikke forventa at de skulle gjøre seg bort. Jeg synes de spiller med en selvtillit som de har vist at de naturligvis gjør i Eliteserien. De har sikkert snakka mye i forkant om at «det her kan vi få til mot et lag som Milan også». Det var sikkert deilig for dem at de fikk bekrefta det, sier Årst.

Avslørte ukjent drama

Selv om Hauge imponerte voldsomt torsdag, og tidvis herjet med de italienske stjernene, forteller han om et drama skjedde tidlig i oppgjøret.

- Jeg er så klart fornøyd, men det som skjer der etter fem minutter, det gjør at jeg egentlig spiller på 85 prosent gjennom matchen og får ikke til å spurtet reelt.

Han sa det kjentes som en smell på baksiden av låret.

- Det er litt vanskelig å si hva det var, men det føltes i hvert fall ikke bra. Vi får bruke de neste dagene på å finne ut hva det var, sa Hauge etter kampen.

Til Nettavisen forklarte han at anledningen ga ham litt ekstra motivasjon til å fullføre kampen, til tross for at han ikke var hundre prosent.

- Det er klart at når man kommer til en så stor stadion, så gir det inspirasjon og ekstra krefter. I en Eliteserie-match hadde jeg kanskje gått av etter fem minutter på grunn av kjenningen, så anledningen hjalp på, sa Hauge.