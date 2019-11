Ole Martin Årst tror Victor Boniface vil ta Eliteserien med storm: - De kommer til å selge ham for tyvetalls millioner

Hevder at Bodø/Glimt valgte å ikke bruke 18-åringen i frykt for å lure frem interesse fra andre klubber.

BODØ/GLIMT - FK HAUGESUND 2-2

Den nigerianske 18-åringen har vist seg frem fra sin beste side denne sesongen for Bodø/Glimt, selv om han så ut til å få veldig mye av sesongen ødelagt grunnet en alvorlig skade.

Angriperen røk nemlig korsbåndet i mars, og var tilbake i september i kampen mot Ranheim. Siden har han glimtvis vist hva som bor i den unge kroppen.

Bodø/Glimt har til gode å tape en eneste kamp der unggutten har vært involvert. Han har startet de tre siste kampene mot Mjøndalen, Brann og Haugesund, som har resultert i tre strake uavgjort.

Sistnevnte kampen ble spilt søndag der Håkon Evjen og Jens Petter Hauge fant veien til nettmaskene, mens Kristoffer Velde reduserte før Vegard Bergan var uheldig og satte ballen i eget mål.





Var i Vålerenga

Det angriperen har levert gjør at Ole Martin Årst spår en kjempefremtid for tenåringen som ankom norsk fotball før denne sesongen:

- Han kommer til å herje. Jeg spår det nå, han blir toppscorer i Eliteserien neste sesong. Bodø/Glimt kommer til å selge ham om to år for tyvetalls millioner. Han er noe av det mest spennende vi har hatt her til lands, sa Årst i TV 2s FotballXtra.

Boniface var med Vålerenga på prøvespilling i Marbella før denne sesongen, sammen med Etim Friday Ubi og Efraín Juárez. Boniface var å finne for Vålerenga i oppkjøringskampene mot Dynamo Kiev og Kongsvinger i løpet av oppholdet i Spania.

Etter oppholdet ble det klart at forsvarsspiller Juárez fikk kontrakt med Ronny Deilas klubb, mens Boniface og Friday ble sendt videre.

Det endte med at spissen Boniface dro videre til Bodø, der han imponerte stort. Etter to mål mot Aalesund, så skal sportsdirektør Aasmund Bjørkan ha sett det han trengte å se, hevder Årst.

- Han var såpass god i en treningskamp for Glimt at de tok ham av banen i frykt for at andre skulle hente ham. Han herja i treningskampen og Aasmund Bjørkan sa «ta ham av banen, han her kommer flere til å være interesserte i», sa Tromsø-legenden i studio.

To uker etter at den unge nigerianeren hadde signert, så hadde han røket korsbåndet i en treningskamp mot Brann.

- Selvsagt ble han fortvilet. Han har nylig flyttet hit for å spille fotball og kjenner ikke så mange her i Bodø ennå. Det er en knalltøff beskjed å få for hvem som helst, men litt spesielt i dette tilfellet, sa sportsdirektør Bjørkan til Eurosport den gangen.

Gul overraskelse

Bodø/Glimt har allerede solgt unna både Amor Layouni til egyptisk fotball, mens Håkon Evjen forlater Nord-Norge til fordel for Alkmaar og Nederland etter denne sesongen.

Skal man tro Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim, så er det fortsatt grunn til optimisme på Aspmyra med tanke på fremtiden til 18-åringen fra Nigeria:

- Å få en full sesong på Boniface .. han rev korsbåndet i mars, han. Nå er han tilbake og presterer på et høyt nivå. Han har en enorm fysikk og er klok i valgene sine, sa Kenneth Fredheim i Eurosports «Før Runden»-program.

- Han gleder jeg meg virkelig til å følge. Det er helt utrolig godt speidet, det å finne han i Nigeria. Jeg tenker det er mange som har måttet være interessert i ham.

Bodø/Glimt har vært Eliteseriens absolutte overraskelseslag denne sesongen, og Kjetil Knudsens mannskap lå lenge og knivet om tabelltoppen med Molde. Siden har de gulkledde falt av i toppkampen.

I skrivende stund ligger de gule på andreplass i Eliteserien, med åtte poeng opp til Molde. De ligger også fem poeng foran Odd på tredjeplass, som møter Mjøndalen på mandag.

Skulle Bodø/Glimt ende på andreplass i Eliteserien, vil det være deres beste plassering i den øverste divisjonen av norsk fotball siden 2003. Den gangen endte de også på andreplass, da Rosenborg til slutt vant seriegullet.

Glimt endte også på andreplass i Eliteserien i 1977 og 1993, og har til gode å vinne den øverste divisjonen av norsk fotball.