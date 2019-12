Ole Martin Kolskogen er klar for Brann

Sikret opprykk med Åsane, og er nå klar for de rødkledde fra Bergen.

Saken oppdateres

18-åringen har satt sin signatur på en kontrakt med Brann som strekker seg til slutten av 2023-sesongen. Det bekrefter Brann på sine egne hjemmesider lørdag fomiddag.

De skriver videre at klubbene ble enige om en overgang, etter at den unge midtstopperen har vært innom klubben på et par treninger mot slutten av forrige sesong.

Åsane rykket opp til OBOS-ligaen denne sesongen, og over de siste to årene har Kolskogen spilt 39 kamper for klubben.

Sportssjef Rune Soltvedt er tydelig på at det gleder klubben å ha signert en hordalending fra en av de lokale klubbene i området:

- Det er veldig kjekt å få signere en ung spiller fra Hordaland. Ole Martin er en spiller vi har fulgt med på lenge. Han trente sammen med oss tidligere i høst og gjorde et veldig godt inntrykk. Vi er veldig takknemlig for et godt samarbeid med Åsane, sier Soltvedt.

Det har lenge ligget i kortene at Brann har ønsket å hente inn en midtstopper etter at kaptein Vito Wormgoor takket for seg etter denne sesongen. Også Azar Karadas, som tidvis vikarierte på stopperplass, har også takket for seg.

Det betyr at Kolskogen skal kjempe mot Bismar Acosta, Jesper Löfgren og Christian Eggen Rismark om en plass i forsvaret til Lars Arne Nilsen i løpet av 2020-sesongen.

18-åringen fra Os er også velkjent i det norske landslagssystemet. Han har kamper for det norske U16, U17 og U18-landslaget.

I opprykkssesongen til Åsane deltok han i 19 ligakamper, og fikk også spille én kamp i den norske cupen.