Manchester City-stjernen gav den ukrainske reporteren Vlada Sedan et kyss etter Ukrainas seier i EM-kvalifiseringen. Ifølge den spanske avisen AS har det senere kommet frem at Zintsjenko og Sedan er bestevenner, og sammenligner hendelsen med da Iker Casillas kysset reporteren (og Casillas' kone) Sara Carbonero etter VM-triumfen i 2010.