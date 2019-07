Oliver Solberg med seier i Rally Estland

Rallytalentet Oliver Solberg (17) imponerer nok en gang. Lørdag ble det seier i R5-klassen under Rally Estland søndag.

– Det ble seier i Rally Estonia. En helt utrolig helg. Vi forventet ikke dette fra starten i den tøffe konkurransen. Stor takk til Aaron og hele laget mitt. Dere folkens er de beste! tvitret 17-åringen.

Oliver Solberg fortsetter å sjokkere. Søndag tok han sin fjerde seier på like mange løp. Han utklasset nærmeste konkurrent med nær halvannet minutt i R5-klassen i rallyet.

Avgjorde lørdag

Det norsksvenske supertalentet ga gass allerede fra den første prøven og knuse nærmeste rival, WRC-føreren Teemu Suninen fra Finland, med utrolige 15 sekunder over 14,6 kilometer. Suninen rattet en flunkende ny Ford Fiesta R5.

Etter de ni første prøvene lørdag hadde Oliver Solberg opparbeidet seg en ledelse på over minuttet på hjemmehåpet Rainer Aus.

Søndag kontrollerte 17-åringen ledelsen sin og styrte sikkert inn til både løpsseier og sammenlagttriumf i det latviske mesterskapet.

De fire fabrikkteamene som deltar i rally-VM stilte til start med biler for å forberede seg Rally Finland som går under lignende forhold på grus. Toyota-stjernen Ott Tänak vant på hjemmebane, mens Fyundai-fører Andreas Mikkelsen nummer to, slått med 1.03,5 minutter.

Sjuende totalt

Oliver Solberg endte på sjuendeplass totalt og han var 4.19 minutter bak vinneren. Han hadde bare etablerte WRC-førere foran seg i sammendraget. De kjører biler med betydelig flere hestekrefter.

Solberg junior reiser nå videre til USA og New England Forest Rally i det amerikanske rallymesterskapet.

Oliver Solberg er sønn av tidligere VM-vinner Petter Solberg og Pernilla Walfridsson. Rallygenene er dermed i orden.

Pappa Petter var også til stede i Estland og fulgte sønnen mot triumf. Selv har Solberg senior et hvileår fra rally- og rallycross.

