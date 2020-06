Oliver Solberg vant lockdownutgaven av Rally Sverige

Med mor Pernilla som kartleser vant Oliver Solberg (18) lockdownutgaven av Rally Sverige, som besto av bare én fartsprøve, men samlet mange store navn.

Søndagens rally var omgitt av svært strenge smitteverntiltak, og sosial distanse ble gjennomført under løpet som ble avviklet for å gi rallyførerne en etterlengtet mulighet til å konkurrere i ekte biler etter en rekke virtuelle løp under viruspandemien.

Oliver er sønn av Petter Solberg, som ble rallyverdensmester i 2003. Fartsprøven i Torsby var hans første virkelige konkurranse siden Rally Mexico for tre måneder siden. Han slo Pontus Tidemand med 1,2 sekund i finalen.

– Det var tøff kamp helt til slutt, men det er spesielt å vinne både for meg og moren min. Jeg har vært borte fra bilen lenge, og jeg vil takke alle som fikk til dette, sier Oliver Solberg i en pressemelding.

– Dette var første gang jeg var kartleser for Oliver, og jeg må si at jeg ble imponert over hvordan han lyttet til og stolte på notene. Jeg er veldig stolt over å være moren hans. Han kjørte fantastisk, sa Pernilla Solberg, som selv er en merittert rallyfører.

Løpet ble direkteoverført på SVT.

(©NTB)