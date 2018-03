Olsbu etter Kollen-nedtur: – Tre bom på sprint er katastrofe

I alt 14 bomskudd sendte de norske skiskytterjentene i bakleksa på skiskyttersprinten i Holmenkollen. Standplassproblemene ødela også langt på vei jaktstarten.

Ingrid Tandrevold nøyde seg med én bom på de to skytingene og var best av de norske på 23.-plass. I mål var hun slått med nesten halvannet minutt av den slovakiske vinneren Anastasiya Kuzmina.

Norges to fremste profiler på kvinnesiden, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu, skjøt på seg henholdsvis fire og tre strafferunder. Det ble altfor dyrt. Olsbu ble nummer 41, mens Eckhoff så vidt berget plassen på jaktstarten med sin 55.-plass.

– Vi håper å være mye høyere enn dette. Jeg kan bare snakke for meg selv, men tre bom på en sprint er katastrofe. Det skal ikke skje, sa Olsbu til NTB etter målgang.

– Jeg vet at du må skyte ni eller ti treff for å være med i toppen, og det var jeg langt unna å klare i dag. Kjedelig, tilføyde jenta som tok sølv på sprinten i OL.

Tungt fra start

Tiril Eckhoff har også mange gode Kollen-minner å se tilbake på. Forrige sesong vant hun fellesstarten i nasjonalanlegget i hovedstaden, og i 2015 ble hun verdensmester på sprinten samme sted.

– Det var ikke dette jeg hadde sett for meg. Rett og slett veldig dårlig. Det var tungt fra første stavtak, så det var ingen tipp topp Tiril-utgave som gikk i dag, oppsummerte hun overfor NTB.

Olsbu gledet seg samtidig over Tandrevolds 23.-plass. Bare to ganger tidligere denne sesongen har ungjenta vært like høyt på resultatlista.

– Hun var vel den som skjøt godkjent av oss. Lyspunktet, sa Froland-jenta.

Fenne berget jaktstarten

Anastasiya Kuzmina vant torsdagens sprint til tross for én strafferunde underveis. Ole Einar Bjørndalens kone Darja Domratsjeva tok annenplassen, mens Julia Dzjyma ble nummer tre.

Både Domratsjeva og Dzjyma skjøt feilfritt, mens Kuzmina vant tross én bom. Hun leder nå verdenscupen totalt fem poeng foran finske Kaisa Mäkäräinen, som bare ble nummer 40 etter å ha bommet fire ganger.

Bomme gjorde også de norske.

Synnøve Solemdal ble nummer 48 etter to bom, mens Hilde Fenne kom på 60.-plass etter å ha vært ute i totalt fire strafferunder.

Vossingen får dermed gå jaktstarten som siste startende.

(©NTB)

