Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier

Med et godt utgangspunkt utklasset Marte Olsbu Røiseland konkurrentene på ankeretappen og sikret norsk stafettseier i verdenscupen i skiskyting i Östersund.

Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff ga lagvenninnen Olsbu Røiseland et godt utgangspunkt før ankeretappen. Men med en trøblete stående skyting og to ekstraskudd sendte allikevel Eckhoff stafettpinnen videre til ankerkvinnen 2,2 sekunder bak Sverige.

Norges ankerkvinne måtte bruke to ekstraskudd på siste skyting, men gikk et godt nok løp til å vinne.

Knotten og Tandrevold ga lagvenninnene et greit utgangspunkt på de to første etappene. Først ut var Knotten, som leverte en strålende etappe. Med ett ekstraskudd på liggende skyting sendte hun Tandrevold ut på andreplass ved veksling, 13 sekunder bak Italia og rett foran hjemmehåpene fra Sverige.

Tandrevold unngikk strafferunden, men måtte bruke fem ekstraskudd på sin etappe. Tetduoen Sverige og Frankrike i front skaffet seg et forsprang, men Tyskland, Sveits og Norge kom jagende bak.

Ved veksling var Eckhoff 17 sekunder bak Sverige, og hun banket til fra start. Hun skjøt fullt hus på liggende skyting og gikk et fantomløp i løypa, og hun vekslet kun 2,2 sekunder bak ledende Sverige tross den trøblete ståendeskytingen.

Olsbu Røiseland var klart best på ankeretappen. Dermed gjorde hun som under VM i fjor og sikret norsk seier. Sveits ble nummer to og Sverige nummer tre.

